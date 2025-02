La Audiencia Provincial rechaza dejar en libertad al acusado de asesinar al "Viejo Leo" en su casa de La Corredoria

La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso presentado por la defensa de Óscar Sánchez en el que solicitaba la puesta en libertad de su cliente, que permanece en prisión provisional como acusado de matar a Leónidas Laborde, el ecuatoriano de 67 años que lo cuidaba desde hace años y que vivía en su casa de La Corredoria. La sala ratifica así el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, que tomó la decisión de encarcelar a "Oscarín", diagnosticado de esquizofrenia y con una discapacidad del 65 por ciento, a raíz de unos hechos que tuvieron lugar el pasado 20 de diciembre.

Aunque aún quedan mucha incógnitas por aclarar, la Audiencia Provincial considera que "existen elementos fácticos que apuntan hacia la posible implicación en los hechos" de "Oscarín" y que, a su vez, "se puede advertir un razonable riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de posible alteración de pruebas" si el principal sospechoso de la muerte del "Viejo Leo" –ese era el apodo cariñoso del fallecido– sale a la calle hasta que se celebre el juicio.

La sala alude además a una serie de "elementos incriminatorios" que apuntan a "Oscarín" como autor de la puñalada en el corazón que le costó la vida a su cuidador: "La supuesta convivencia del recurrente con el fallecido en el domicilio en el que fue hallado el cadáver, el hallazgo de un cuchillo con restos de sangre en dicho domicilio que pudiera corresponderse con el arma empleada y la circunstancia de que, por ahora, no constan indicios de la posible implicación de otras personas en los hechos".

Declaración de la camarera de un bar

Mientras tanto, el proceso para aclarar la muerte violenta del "Viejo Leo" sigue adelante. La magistrada que instruye el caso tomó declaración la mañana de este martes a la propietaria de un negocio hostelero en el que Óscar Sánchez y Leónidas Laborde tuvieron un desencuentro la tarde anterior a la aparición del cadáver. La mujer volvió a contarle a la magistrada lo mismo que le dijo en su momento a la Policía. Explicó que el "Viejo Leo" había estado jugando a la máquina tragaperras durante varias horas y que, sobre las cinco de la tarde, llegó al local "Oscarín", que se sentó al otro extremo de la barra del negocio. La trabajadora afirma que en un momento dado, el presunto homicida se acercó a su cuidador y le pidió sin éxito que se fuesen a casa. Luego le lanzó un reproche en voz alta: "Solo juegas a las máquinas y no me has dado la comida. A ver si tengo suerte y me das la cena".

El "Viejo Leo", que recibía un dinero mensual de la familia de "Oscarín" para cuidar de él y cubrir las necesidades de la casa, siguió jugando hasta las 18.15 horas, cuando las cámaras lo captaron saliendo del local, "zigzagueando", según los atestados policiales, en los que se constata que el sospechoso se fue del bar siete minutos después "negando con la cabeza".

Las pruebas

Las partes están ahora a la espera de los resultados del último informe solicitado por la juez, que le ha pedido un estudio al Instituto de Medicina Legal de Asturias para saber si el "Viejo Leo" pudo quitarse la vida clavándose a sí mismo el cuchillo en el corazón. La decisión de la magistrada Marisa Luisa Llaneza dará respuesta así a uno de los argumentos de la defensa, que ha puesto sobre la mesa la hipótesis del suicidio.

Por otro lado, también faltan por llegar los análisis de la sangre hallada en el cuchillo que se encontró en la vivienda. En la hoja y en una de las cachas había restos que serán fundamentales para esclarecer el caso. Adherido a la hoja del cuchillo, había un pelo de color negro de unos dos centímetros de longitud que fue recogido y que también está siendo analizado. En caso de que ese pelo no perteneciese a "Oscarín" o a la víctima también podría convertirse en una prueba esencial para la defensa del acusado. Los investigadores también recogieron muestras biológicas del asa del cajón en el que se encontró el cuchillo por si hubiese restos de otras personas ajenas al domicilio.