Giro en el apuñalamiento de La Corredoria: piden la libertad de "Oscarín" al "no haber pruebas" de que asesinase a su cuidador

El proceso abierto para investigar el fallecimiento de Leónidas Laborde, el ecuatoriano que apareció muerto en el piso de La Corredoria en el que trabajaba como interno, ha dado un giro de 180 grados. El abogado de Óscar Sánchez, la persona que permanece en la cárcel como acusado de haber matado al "Viejo Leo", tiene previsto volver a solicitar su puesta en libertad, una medida que le denegó la Audiencia Provincial, aferrándose al último informe de la Brigada Provincial de la Policía Científica. En las conclusiones de ese documento se refleja que durante las investigaciones llevadas a cabo por el Grupo de Inspecciones Oculares en la vivienda en la que apareció el cadáver no se encontraron pruebas que demuestren la implicación de su cliente, un enfermo de esquizofrenia con el que convivía el fallecido para encargarse de sus cuidados. El penalista Amaro Fernández Miranda tiene claro que hay un inocente entre rejas.

Los investigadores destacan en su informe que "Oscarín" –ese es el apodo del único sospechoso– no presentaba lesiones visibles el día que fue hallado el cadáver y que en sus ropas no se encontró sangre. La Policía Científica tampoco halló "signos de lucha" en la vivienda que compartían "Oscarín" y el "Viejo Leo" ni evidencias de que la cocina, el lugar en el que apareció el cuerpo, "fuese manipulada tratando de eliminar o encubrir vestigios relacionados con el hecho violento". La ropa que llevaba Leónidas Laborde no estaba rasgada, no fue atravesada por el cuchillo que se encontró ensangrentado en el cajón de la cocina, y eso es uno de los motivos que lleva a la policía a contemplar la posibilidad del suicidio, una hipótesis que no se descarta en el informe. "Todo hace pensar que la víctima se descubrió el pecho antes de sufrir la agresión", recoge el documento. "No se puede afirmar con la certeza necesaria que requiere la gravedad del asunto cuál es la verdadera etiología del hecho, no descartando incluso la autolítica", añaden los investigadores, que tampoco tienen "evidencias" para demostrar que haya terceras personas implicadas.

El abogado de la defensa tiene desde este miércolesotro documento al que agarrarse para pedir la puesta en libertad de "Oscarín". Se trata del informe que le pidió la jueza al forense sobre la herida y la trayectoria de la puñalada que presentaba el cadáver del "Viejo Leo" con el fin de saber si es posible que él mismo se clavase un cuchillo a la altura del corazón. El forense tampoco descarta el suicidio. "En cuanto a la compatibilidad con un acto de autolisis, nunca se puede descartar ninguna hipótesis sobre la etiología de la muerte", recoge su informe. Eso sí, al forense le "llama la atención" que Leónidas Laborde "no hubiese dejado nota de suicidio, que no consten intentos previos y la ausencia de algo muy habitual en los suicidios por arma blanca, que son las heridas de tanteo".

Manchas de sangre

La Policía Científica también dejan claro en su informe que sus conclusiones "no serán definitivas" hasta que se obtengan resultados de todas las pruebas que se están llevando a cabo. Entre otras cosas está pendiente el análisis de los restos de sangre que se hallaron en el propio cuchillo, en la puerta de entrada al piso, en una bayeta de color azul que estaba en el cubo de la basura, en el fregadero, en una toalla del baño y, también, en la cama del acusado y en su reloj. La mayoría son restos "minúsculos", aunque para el abogado de la familia del fallecido, serán determinantes. "Habrá que saber de quién es esa sangre y por qué está donde está", dice Fernando Barutell.

La jueza del caso tomará hoy declaración a "Oscarín" con el fin de buscar algunas respuestas. El acusado pasará antes por el forense en los juzgados para que valore el estado de su enfermedad mental. Por otro lado, ayer también testificó la psiquiatra del centro de salud mental de La Corredoria que lleva tratando a "Oscarín" desde el año 2019. Dijo que no era un hombre agresivo y que tomaba su medicación puntualmente. La doctora explicó que el "Viejo Leo", que entre otras cosas estaba cobrando por cuidarlo, nunca iba con él a la consulta.