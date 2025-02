Giro en el crimen de La Corredoria: no descartan que el "Viejo Leo" se apuñalase a sí mismo

Los agentes de la Brigada Provincial de la Policía Científica de Oviedo no descartan que Leónidas Laborde, el ecuatoriano que apareció muerto en el piso de La Corredoria en el que trabajada como interno, pudiera haberse suicidado. El informe elaborado por el Grupo de Inspecciones Oculares en la vivienda en la que se encontró el cadáver, que ya está en manos de la jueza que instruye el caso, deja abierta la posibilidad de que el "Viejo Leo", como era conocido el fallecido en su entorno cercano, se clavase a sí mismo el cuchillo que acabó con su vida a la altura del corazón. Si esta hipótesis quedase probada durante el juicio, el hombre que permanece en prisión como acusado de haberle matado, un enfermo de esquizofrenia con el que convivía Leónidas Laborde para ocuparse de sus cuidados, quedaría libre de toda culpa.

El documento, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, es muy claro al respecto. "Los trabajos efectuados por esta brigada no han encontrado evidencias que demuestren de forma fehaciente que Óscar Sánchez es el autor material de los hechos, ni tampoco que exista implicación de terceros en el asunto investigado", refleja uno de los puntos de las conclusiones del informe. "Por lo antes expuesto, no se puede afirmar con la certeza necesaria que requiere la gravedad del asunto cuál es la verdadera etiología del hecho, no descartando incluso la autolítica", añade el texto.

En esas conclusiones se recoge además que "Oscarín" –ese es el apodo del único sospechoso– no presentaba lesiones visibles el día que fue hallado el cadáver y que en sus ropas no se encontró sangre. La Policía Científica tampoco halló "signos de lucha" en la vivienda que compartían "Oscarín" y el "Viejo Leo" ni evidencias de que la cocina, el lugar en el que apareció el cuerpo, "fuese manipulado tratando de eliminar o encubrir vestigios relacionados con el hecho violento".

El cuchillo de cocina que le causó la muerte al "Viejo Leo" –según los investigadores– fue hallado con manchas de sangre en uno de los cajones de la cocina, a la vista de cualquiera. "Se desconoce quién dejó el cuchillo en ese cajón y el motivo. Parece lógico pensar que su intención no era la ocultación del arma homicida, ya que habría otras opciones más eficaces para ese fin", refleja el informe.

La ropa que llevaba Leónidas Laborde tampoco estaba rasgada, no fue atravesada por el cuchillo, algo que también hace sospechar a los investigadores. "Las prendas superiores que vestía la víctima no presentaban ningún corte compatible con la mortal herida, lo que hace pensar que la víctima se descubrió el pecho antes de sufrir la agresión que le alcanzó directamente en el corazón", recoge el documento. El informe también descarta que alguien hubiese vestido al "Viejo Leo" después de su muerte por la naturaleza de las manchas de sangre que sí le dejó en su camiseta interior y en el polo la "pequeña hemorragia" que presentaba el fallecido. A pesar de dejar en el aire la hipótesis del suicidio, en el informe policial se repiten constantemente términos como "arma homicida", "agresión" o "víctima". Los investigadores dejan claro en el documento que sus conclusiones "no serán definitivas" hasta que se obtengan resultados de todas las pruebas y análisis periciales que se están llevando a cabo. Uno de los que va a ser clave es el solicitado por la jueza que instruye el caso en relación a la herida y la trayectoria del cuchillo. La magistrada le ha pedido al forense un estudio para saber si Leónidas Laborde pudo clavárselo a sí mismo.

También será muy importante saber de quién son los pequeños restos de sangre que se encontraron repartidos por el piso. El informe señala que se hallaron restos en el propio cuchillo, en la puerta de entrada al piso, en una bayeta de color azul que estaba en el cubo de la basura, en el fregadero, en una toalla del baño , también, en la cama del acusado.

Declaración de "Oscarín"

La jueza que instruye el caso sigue recogiendo testimonios. Hoy declarará en calidad de testigo y perito la médica que llegó a la casa de La Corredoria cuando la avisaron de que el "Viejo Leo" estaba muerto. Pero una de las declaraciones más esperadas llegará mañana, cuando le tocará el turno a Óscar Sánchez, que será trasladado desde la cárcel de Asturias. Su abogado, el penalista Amaro Fernández Miranda, le adelantó a este diario que solo contestará a sus preguntas y a las de la jueza y que no le responderá al letrado de la acusación, Fernando Barutell.

El informe de la Policía Científica le viene como anillo al dedo a Amaro Fernández Miranda, que siempre ha defendido la teoría del suicidio como causa de la muerte del "Viejo Leo". Tanto el hermano de "Oscarín" como su mujer, la cuñada del acusado, declararon en los Juzgados que Leónidas Laborde llevaba tiempo pasando por un estado de depresión y que incluso se estaba medicando. Ambos aseguraron que el "Viejo Leo" todavía seguía muy afectado por la muerte de un hijo suyo, fallecido en el año 2015, y que ese estado lo agravaban sus reconocidos problemas con el juego. La familia de "Oscarín" sostiene que el fallecido les reconoció que en alguna ocasión "había intentado quitarse la vida".

El letrado de la defensa, tras haber tenido acceso al registro de llamadas del teléfono móvil del fallecido, asegura que el día anterior a la aparición del cadáver el "Viejo Leo" recibió tres llamadas de una empresa de "gestión de deudas". La familia del fallecido, por su parte, asegura que Leónidas Laborde no le debía dinero a nadie a pesar de su reconocida afición al juego.