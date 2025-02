La defensa de "Oscarín" pide su libertad "inmediata" tras el informe policial en el que no hay pruebas de que haya matado al "Viejo Leo"

El abogado que defiende a Óscar Sánchez, la persona que permanece en la cárcel como acusado de haber matado a Leónidas Laborde en su piso de La Corredoria, formalizó este martes la petición de libertad provisional para su cliente ante la jueza que instruye el caso. Como ya publicó en su día LA NUEVA ESPAÑA, el penalista amaro Fernández Miranda considera que "no existen pruebas" para demostrar que "Oscarín", diagnosticado de esquizofrenia y con una discapacidad del 65 por ciento, sea el autor de la puñalada mortal que acabó con la vida de su cuidador, con el que convivía desde hace años y al que todos llamaban "Viejo Leo" en su entorno más cercano.

Fernández Miranda, quien pide que la puesta en libertad de "Oscarín sea inmediata, basa su solicitud en el último informe de la Brigada Provincial de la Policía Científica. En las conclusiones de ese documento se refleja que durante las investigaciones llevadas a cabo por el Grupo de Inspecciones Oculares en la vivienda en la que apareció el cadáver no se encontraron pruebas que demuestren la implicación de su cliente. Es más, en ese informe tampoco se descarta la posibilidad de que el "Viejo Leo" pudiera haberse suicidado, una posibilidad que también deja abierta el forense que inspeccionó el cuerpo sin vida del fallecido y la herida que presentaba a la altura del corazón. El abogado de la familia de Leónidas Laborde, Fernando Barutell, sigue defendiendo que en el atestado elaborado por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) "no hay la más mínima duda de que Óscar Sánchez es el culpable". Para Barutell, "una cosa es que, por el momento, no haya evidencias científicas que lo impliquen y otra muy distinta es que la investigación policial apunte directamente a él como autor".

La defensa de "Oscarín" ya presentó en su día la solicitud de puesta en libertad para su cliente, pero fue rechazada por la Audiencia Provincial. La sala ratificó el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo al considerar que "existen elementos fácticos que apuntan hacia la posible implicación en los hechos" de "Oscarín" y que, a su vez, "se puede advertir un razonable riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de posible alteración de pruebas" si el principal sospechoso de la muerte del "Viejo Leo" sale a la calle hasta que se celebre el juicio.

La sala aludía además a una serie de "elementos incriminatorios" que apuntan a "Oscarín" como autor de la puñalada en el corazón que le costó la vida a su cuidador: "La supuesta convivencia del recurrente con el fallecido en el domicilio en el que fue hallado el cadáver, el hallazgo de un cuchillo con restos de sangre en dicho domicilio que pudiera corresponderse con el arma empleada y la circunstancia de que, por ahora, no constan indicios de la posible implicación de otras personas en los hechos". El abogado de la defensa lo tiene muy claro: "Lo único que se puede decir de Óscar es que estaba en la misma casa cuando apareció el cadáver, pero es que vivía allí", dice Fernández Miranda. "Además no hay ningún riesgo de fuga ni de que pueda destruir pruebas", añade.