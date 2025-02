La jueza rechaza poner en libertad al acusado de haber matado al "Viejo Leo" en el piso de La Corredoria en el que convivían

La jueza que investiga la muerte de Leónidas Laborde, el ecuatoriano de 67 años que apareció con una cuchillada en el corazón en un piso de La Corredoria, ha dictado un auto en el que rechaza concederle la libertad provisional a Óscar Sánchez, un enfermo de esquizofrenia que permanece en prisión como acusado de haber sido el autor de la puñalada que acabó con la vida del "Viejo Leo", que era su cuidador y convivía con él desde hace años. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, María Luisa Llaneza, desestima la solicitud presentada por la defensa de "Oscarín" al considerar que siguen vigentes "los mismos motivos y circunstancias" que la llevaron a encarcelarlo tres días después de que apareciese el cadáver. "No se han desvirtuado hasta la fecha los indicios incriminatorios de su participación en el presunto delito de homicidio objeto de la instrucción", recoge el auto de la jueza.

La decisión de la jueza ha cogido por sorpresa a las partes, que daban por hecha la excarcelación provisional de "Oscarín", sobre todo después de que la fiscal del caso presentase un escrito pidiendo su libertad al considerar que hasta la fecha no existen pruebas que lo incriminen. Ana Belén Fidalgo argumenta su postura basándose en el informe de la Brigada de Policía Científica, un documento cuyos detalles publicó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA y en el que se recoge que "no se han encontrado evidencias que demuestren de forma fehaciente" que Óscar Sánchez haya matado a su cuidador ni tampoco pruebas de que "exista implicación de terceros". Es más, en ese escrito se refleja que "no se puede determinar con el grado de certeza que requiere al gravedad de los hechos la verdadera etiología, no descartando incluso la autolítica". Pero eso no es suficiente para la magistrada. "Dicho informe tiene un carácter provisorio debiendo estarse para la emisión del informe definitivo, a la espera del resultado de los análisis de las numerosos vestigios y muestras biológicas que consta fueron recogidas en el lugar de los hechos y que han sido remitidas al Laboratorio de Policía Científica", explica en el auto.

María Luisa Llaneza va más allá. "Consta en el avance de informe de autopsia que la muerte de Leónidas Francisco Laborde Escobar es una muerte violenta, de etimología médico legal homicida", señala. Con respecto a un segundo informe forense, según explica la magistrada, "se deduce que se sigue manteniendo la indicación de muerte de etiología homicida aunque se hace la precisión de que nunca se puede descartar ninguna hipótesis sobre la etiología de la muerte en esta fase inicial de la investigación, estimando poco probable y cuestionando la compatibilidad de dicha muerte con un acto de autolisis".

La jueza añade además que el investigado incurrió en "contradicciones e incoherencias" durante su declaración ante ella a la hora de explicar lo que ocurrió el día anterior a la aparición del cadáver, sobre todo en cuestiones de horarios, y que existen evidencias de que la relacción que mantenía "Oscarín" con el "Viejo Leo" no era tan idílica como la describe el primero, que sigue defendiendo que quería a su cuidador "como a un padre". María Luisa Llaneza insiste en el posible móvil económico y en la conocida adicción al juego de Leónidas Laborde. "Es posible que se hubiera gastado el dinero de la asignación mensual que ese mismo día se había extraído del banco de la cuenta de Oscar Sánchez para sus gastos corrientes", señala la jueza, quien también hace referencia al cuchillo ensangrentado que se encontró en la cocina del piso y que parece ser el arma que le costó la muerte al fallecido. "El investigado manifestó que no sabe cómo se encontraba el cuchillo con manchas de sangre en el cajón de la cocina, que puede que fuera Leo el que dejara el cuchillo antes de caer al suelo, lo que resulta de todo punto inverosímil", dice el auto.

En base a todos estos argumentos, la juez ha decidido mantener a "Oscarín" en prisión. "Procede el mantenimiento de la medida cautelar privativa de libertad, que responde a la finalidad de evitar el peligro de fuga inherente a la gravedad del delito y de la pena que lleva aparejada, así como la posibilidad de reiteración delictiva dada la enfermedad mental que padece, por lo que, sin perjuicio de lo que proceda acordar una vez se reciba el informe definitivo de autopsia, y el informe de Laboratorio de Policía Científica procede, por el momento, mantener la medida cautelar privativa de libertad", concluye la magistrada.