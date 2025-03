Crónica de un suceso que conmocionó a La Corredoria: el "Viejo Leo", un caso lleno de dudas

La muerte de Leónidas Laborde, conocido en su entorno como el "Viejo Leo", está llena de incógnitas. Casi dos meses y medio después de que apareciese su cadáver con una cuchillada a la altura del corazón, los investigadores aún no han sido capaces de reconstruir lo ocurrido el pasado 20 de diciembre en el número 17 de la calle Fuente la Braña, en el barrio de La Corredoria. Óscar Sánchez, un enfermo de esquizofrenia con el que convivía el fallecido para encargarse de sus cuidados, permanece en la cárcel tras haber sido acusado por la policía de ser el autor del crimen, aunque aún quedan muchas dudas por aclarar. Estas son algunas de ellas:

El arma. Un pequeño cuchillo de los que se usan habitualmente para pelar patatas, con una hoja afilada de ocho centímetros de longitud y dos de ancho. Los investigadores sostienen que ese es el arma que mató a Leónidas Laborde, un utensilio que fue hallado con manchas de sangre en uno de los cajones de la cocina, justo al lado del cadáver del "Viejo Leo". Le faltaba una de las cachas y adherido a la hoja había un pelo de color negro y dos centímetros de longitud. También había una huella que no pudo ser identificada. A falta de los resultados del análisis de la sangre, a la Policía Científica le resulta chocante que el cuchillo estuviese a la vista de cualquiera. "Se desconoce quién dejó el cuchillo en ese cajón y el motivo. Parece lógico pensar que su intención no era la ocultación del arma homicida, ya que habría otras opciones más eficaces para ese fin", refleja el informe policial.

Ropa sin daños. La ropa que llevaba Leónidas Laborde no estaba rasgada, no fue atravesada por el cuchillo, algo que también hace sospechar a los investigadores. "Las prendas superiores que vestía la víctima no presentaban ningún corte compatible con la mortal herida, lo que hace pensar que la víctima se descubrió el pecho antes de sufrir la agresión", recoge el informe de la Policía Científica. En ese documento también se descarta que alguien hubiese vestido al "Viejo Leo" después de su muerte por la naturaleza de las manchas de sangre que sí le dejó en su camiseta interior y en el polo la "pequeña hemorragia" que presentaba el fallecido.

La escena. En las conclusiones del informe de la Policía Científica se recoge que "Oscarín" –ese es el apodo del único sospechoso– no presentaba lesiones visibles el día que fue hallado el cadáver y que en sus ropas no se encontró sangre. La Policía Científica tampoco halló "signos de lucha" en la vivienda que compartían Óscar Sánchez y el "Viejo Leo" ni evidencias de que la cocina, el lugar en el que apareció el cuerpo, "fuese manipulado tratando de eliminar o encubrir vestigios relacionados con el hecho violento".

Posible suicidio. Los agentes de la Brigada Provincial de la Policía Científica no descartan que Leónidas Laborde pudiera haberse suicidado. El informe elaborado por el Grupo de Inspecciones Oculares en la vivienda deja abierta la posibilidad de que el "Viejo Leo" se clavase a sí mismo el cuchillo que acabó con su vida, una teoría que también dejó abierta el forense tras analizar la herida. Tanto el hermano de "Oscarín" como su mujer, la cuñada del acusado, declararon en los juzgados que Leónidas Laborde llevaba tiempo pasando por un estado de depresión y que se estaba medicando. Ambos aseguraron que el "Viejo Leo" todavía seguía muy afectado por la muerte de un hijo suyo, fallecido en el año 2015, y que ese estado lo agravaban sus reconocidos problemas con el juego. La familia de "Oscarín" sostiene que el fallecido les reconoció que en alguna ocasión "había intentado quitarse la vida". Una amiga del fallecido, la última que lo vio con vida, también le contó a la policía que esa noche lo notó "más apagado de lo norma". Según sostiene, le preguntó al "Viejo Leo" con quién iba a pasar la Navidad y fin de año y este, señalando al cielo, le respondió: "Arriba, en el cielo, con Dios".

Las llamadas. El "Viejo Leo" recibió dos llamadas de una empresa de "gestión de deudas" el día anterior a su muerte y él también llamó a esos teléfonos a las doce de la noche, poco antes de ser visto con vida por última vez. La policía también está buscando a dos personas que telefonearon a "Leónidas Laborde" entre las nueve y las nueve y media de la mañana para saber por qué querían localizarlo. "Oscarín" avisó a los vecinos de que su cuidador estaba muerto sobre las diez.

Contradicciones. Uno de los argumentos de la jueza para denegarle la libertad provisional a "Oscarín" es que en su declaración incurrió en una serie de "contradicciones e incoherencias". Entre ellas está su versión sobre lo ocurrido la noche anterior a la aparición del cuerpo. "Oscarín" dijo que ese día habían cenado juntos, que él se había retirado a su cuarto sobre las diez, tras tomar su medicación, y que Leónidas Laborde se fue a la suya a las once, pero eso no es cierto. Según publicó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, existen imágenes y testimonios que demuestran que el "Viejo Leo" estuvo aquella noche apostando a la ruleta en un salón de juegos del barrio, desde las nueve y media de la noche hasta las doce.

La relación. "Oscarín" asegura que quería a su cuidador "como a un padre" y que su relación era idílica, pero la juez lo pone en duda y se centra en un episodio desvelado también por este diario. El día anterior a la aparición del cadáver ambos tuvieron una discusión en un bar de La Corredoria. Una de las trabajadoras del local le contó a la magistrada que el "Viejo Leo" había estado jugando a la máquina tragaperras durante varias horas y que, sobre las cinco de la tarde, llegó al local "Oscarín", que se sentó al otro extremo de la barra del negocio. La mujer explicó que en un momento dado, el presunto homicida se acercó a su cuidador y le pidió sin éxito que se fuesen a casa. Luego le lanzó un reproche en voz alta: "Solo juegas a las máquinas y no me has dado la comida. A ver si tengo suerte y me das la cena". El "Viejo Leo" también le dijo a una amiga que ya había tenido "un par de encontronazos" con Óscar Sánchez y que quería dejar el trabajo.

Análisis de pruebas. Para esclarecer el caso serán determinantes los resultados de los análisis de los restos de sangre que se hallaron en el propio cuchillo, en la puerta de entrada al piso, en una bayeta de color azul que estaba en el cubo de la basura, en el fregadero, en una toalla del baño y, también, en la cama del acusado y en su reloj.