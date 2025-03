El detenido en La Corredoria quería tanto a su madre que "no podía separarse de ella" y por eso ocultó su cadáver: lo dejan en libertad

El hombre de 45 años que fue detenido el lunes tras hallar en su casa de La Corredoria, en Oviedo, el cadáver momificado de su madre "adoraba" a la mujer y "no podía separarse de ella". Al menos eso fue lo que le explicó este jueves al abogado que lo asistió ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo. En esa comparecencia, en la que el arrestado se aferró a su derecho a no declarar, la Fiscalía solicitó la libertad provisional para el procesado, por lo que el hombré sólo tendrá que presentarse cada quince días en los juzgados durante la instrucción del procedimiento, "a lo largo del cual se esclarecerán los posibles delitos, si los hubiera, imputables al detenido", refleja el comunicado del ministerio público. "Todo ello, sin perjuicio de las derivaciones que pudieran sucederse de la instrucción de la causa", añade la Fiscalía.

El arrestado también le dijo al letrado José Carlos Alonso que su madre pasó el confinamiento y que se contagió del Covid "como todo el mundo", pero que "la primera vacuna", que comenzó a despacharse en diciembre del 2020, fue la que "le afectó verdaderamente a su salud". De estas declaraciones, a falta de confirmación oficial, puede desprenderse que la mujer, que hoy tendría 78 años, llevaría varios años muerta.

El detenido acumulaba montones de basura y vivía rodeado de perros y gatos, un hecho que apunta a un Síndrome de Diógenes, aunque el hombre también estaba a la espera de una valoración psiquiátrica que será determinante para la justicia a la hora de tomar decisiones. "Alguien con esa enfermedad no sólo tiene apego por las cosas materiales, también puede desarrollar ese fuerte arraigo por otras cosas", señala José Carlos Alonso sin especificar, aunque después reitera que la relacción entre madre e hijo era muy estrecha. "Era su ojito derecho. Los dos se querían mucho mutuamente y él no para de repetir que, evidentemente, no le hizxo nada", señala el abogado.

José Carlos Alonso pudo hablar con el detenido en los calabozos de los juzgados antes de comparecer ante la juez. "Él está bien, aunque es como es. Sabe que su madre está muerta, aunque no sabe por qué está aquí (detenido) porque repite constantemente que no le hizo nada", señala el letrado. "Cuando habla de su madre se le nota compungido", añade.

El hombre arrestado también defiende que los animales con los que convivía, once perros y tres gatos, estaban perfectamente cuidados. "Dice que incluso los trataba de cepillar, pero que alguno se ponía agresivo y que le resultaba imposible", subraya José Carlos Alonso.