Del Juzgado, a dormir en la calle: el hombre que convivió con el cadáver de su madre en su piso de La Corredoria pasó la noche del jueves bajo un puente

Salió el jueves por la mañana de los Juzgados de Oviedo con una camisa de manga corta como única ropa de abrigo y pasó la noche a la intemperie "bajo un puente" situado en el entorno de la senda del Nora, muy cerca de la casa en la que convivió con el cadáver momificado de su madre. Al menos eso es lo que aseguran los vecinos de José Ramón Tomé, el hombre de 45 años que fue detenido el pasado lunes en La Carisa tras hallarse en su casa el cuerpo de su progenitora, que podría llevar muerta desde hace varios años. "Es evidente que lo que ha hecho está mal, pero es una persona enferma y lo han dejado tirado", dice una mujer que vive en su bloque.

El hombre se encuentra en libertad provisional mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer todo lo que rodea a la muerte de Lorentina Suárez, que hoy tendría 78 años. Su única obligación legal, al menos hasta que todo se aclare, es la de presentarse cada quince días en los juzgados. Su casa, donde acumulaba montones de basura y convivía con 11 perros y tres gatos, está precintada por la Policía Nacional. El trabajo de los investigadores en el domicilio de la calle Lucas Rodríguez Pire se ha terminado, pero José Ramón Tomé no puede acceder al interior hasta que lo ordene la juez que investiga el caso. Para empezar, las condiciones de la vivienda son insalubres.

Un tendal en mal estado en la vivienda en la que apareció el cadáver. / F. V.

El jueves, tras comparecer en los Juzgados, donde se negó a declarar, se quejó de que no tenía teléfono móvil, dijo que le habían impedido el acceso a sus cuentas y que no llevaba dinero. "Estoy desamparado. No he hecho nada y me ha tocado pagar", explicó enfadado tras salir a la calle después de dormir tres noches en los calabozos. "¿Qué piensan que voy a hacer, dormir en la calle? ¿Si me sueltan por qué me dejan sin nada?", añadió después. José Ramón Tomé, totalmente perdido y solo, tuvo que ser acompañado por los periodistas hasta la Consejería de Derechos Sociales. Allí le derivaron a la oficina de La Corredoria, que es municipal y está situada en las dependencias del centro social de El Cortijo. El hombre, que no tenía dinero, se fue andando. Fuentes consultadas por este diario explicaron que José Ramón Tomé intentó buscar un sitio para dormir en el Centro de Atención a Personas Sin Hogar "Cano Mata Vigil", situado en el barrio de San Lázaro. No tenía sitio porque, desgraciadamente, ese lugar se llena a diario. Tuvo que irse.

Media ciudad buscaba a José Ramón Tomé el jueves por la noche. Su abogado, los periodistas de todos los medios, algunos de sus vecinos y también la Policía Local. El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, dio orden de hacerlo al conocer la situación del hombre. Los agentes tampoco lo localizaron en toda la noche.

Durante la mañana de ayer se le vio "deambular" por La Corredoria, pero su abogado no pudo ponerse en contacto con él hasta pasadas las cinco de la tarde. También lo hicieron los servicios sociales del Ayuntamiento, que se pusieron "a su entera disposición" para brindarle apoyo en la medida de lo posible. Pero alguien se les adelantó. Una familia que vive en el mismo bloque de viviendas que José Ramón Tomé, que lo conoce desde hace años, se ofreció a acogerlo mientras se soluciona su situación. "Es una buena persona, se están diciendo muchas mentiras sobre él", explicó a este diario la mujer que lo ha acogido en su casa.