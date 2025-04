La muerte de Leónidas Laborde en La Corredoria: la Policía sospecha que "Oscarín" mató al "Viejo Leo" porque discutían mucho

El último informe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Judicial sigue apuntando directamente a Óscar Sánchez como autor de la muerte de Leónidas Laborde, el ecuatoriano de 65 años que le cuidaba y vivía con él en su piso de La Corredoria. La declaración de una amiga del fallecido, conocido como el "Viejo Leo", ha reforzado la postura de la UDEV, que sigue manteniendo sus "indicios" sobre la "presunta autoría de Óscar Sánchez", apodado "Oscarín" y enfermo de esquizofrenia. El sospechoso se encuentra en prisión provisional desde que apareció el cadáver, el pasado 20 de diciembre.

La testigo en la que se apoyan los investigadores declaró en comisaría que el "Viejo Leo" le había dicho más de una vez que había tenido "varios encontronazos" con Óscar Sánchez y que el sueldo que recibía por hacerse cargo de él no le parecía suficiente. Según la mujer, Leónidas Laborde le aseguró que quería marcharse del piso de La Corredoria en el que vivía interno, donde cuidaba del hombre que está acusado de matarle. "Se desprende que había una mala relación entre finado e investigado, siendo habituales las discusiones y aprovechando Leónidas para abandonar la vivienda con el fin de evitar tales enfrentamientos", recoge el informe de la UDEV, que también se refiere a un episodio que ocurrió en un bar de La Corredoria la tarde anterior a la aparición del cuerpo. Una de las trabajadoras de ese local, que ya declaró como testigo, le contó a la magistrada que instruye el caso que el "Viejo Leo" había estado jugando a la máquina tragaperras durante varias horas y que "Oscarín" le lanzó un reproche en voz alta: "Solo juegas a las máquinas y no me has dado la comida. A ver si tengo suerte y me das la cena".

El informe policial va más allá. "El investigado podría estar descontento con su cuidador por una dejadez en sus funciones, al dedicar gran parte del día al juego, y también con un trasfondo económico", señala el escrito. "Teniendo en cuenta la situación económica del finado, con números rojos en su cuenta bancaria y una fuerte adicción al juego, no sería descabellado que estuviera gastando gran parte del dinero que tenía que entregar a Óscar", añade la UDEV.

Los testimonios

La amiga del "Viejo Leo" volvió a declarar ayer ante la jueza, donde repitió que Leónidas Laborde era una persona "muy optimista" y que nunca le habló de suicidarse, una teoría puesta sobre la mesa por la defensa de Oscarín y no descartada ni por el forense ni por la Policía Científica. Ayer también declaró como testigo la última persona que habría visto al "Viejo Leo" con vida. Tras salir ambos de un salón de juegos de La Corredoria, ella preguntó a Leónidas Laborde con quién iba a pasar la Navidad y fin de año y este, señalando al cielo, le respondió: "Arriba, en el cielo, con Dios". Ayer le dijo a la jueza que se lo había tomado a broma.

Por último, ayer también declaró un hombre que estuvo viviendo con su mujer y su hija en el piso de "Oscarín" en el año 2023 porque el "Viejo Leo" les subarrendó una habitación. "Oscarín", sorprendentemente, asegura que no se enteró nunca de que estaban en casa. n