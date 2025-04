Habla "Oscarín", tras salir de la cárcel: "No maté a Leo, me levanté de la cama y estaba muerto"

"Yo no maté a Leo, soy inocente". A las puertas del Centro Penitenciario de Asturias, nada más quedar en libertad provisional, Óscar Sánchez se desvinculó, como siempre ha dicho, de la muerte de su cuidador, con el que convivía en su piso de La Corredoria. Con sus pertenencias en una bolsa de basura, se para a hablar con LA NUEVA ESPAÑA, contento y aliviado, pero sin muchas ganas de extenderse, y preocupado porque ahora, sin Leónidas Laborde, que era "como mi familia", tendrá que buscar quien le cuide. Se va rápido, sube al coche que le espera y se pierde en la carretera. "Oscarín", diagnosticado de esquizofrenia y con una discapacidad reconocida del 65 por ciento, pasó tres meses en el penal por un caso lleno de incógnitas. "No sé lo que pudo pasar. Me levanté de la cama y lo encontré muerto. Pensé que le había dado un paro cardiaco, pero estaba cadáver", explicó a la salida de la cárcel.

Óscar Sánchez quedó libre ayer después de que la sección segunda de la Audiencia Provincial dictase un auto en el que defiende su "derecho a la presunción de inocencia" al considerar que, hasta la fecha, "no existen indicios bastantes" como para demostrar que haya sido el autor de la cuchillada que acabó con la vida del "Viejo Leo" el pasado 20 de diciembre. "Lo quería mucho, pero mucho. Era como de la familia y nunca discutí con él, así que no entiendo por qué me acusan de haberlo matado. Ahora tendré que buscar otro cuidador", lamentaba ayer Óscar Sánchez. "Estuve tres meses en la cárcel siendo inocente", añadía con insistencia.

La resolución de la Audiencia revoca el auto dictado por la jueza que instruyó el caso el pasado 28 de febrero, cuando la magistrada desestimó la solicitud de libertad provisional realizada por la defensa de "Oscarín", a quien representa el penalista Amaro Fernández Miranda. La Audiencia Provincial se apoya ahora en un "fundado escrito" presentado por la Fiscalía, que siempre ha mostrado "plena conformidad" con la posibilidad de que Óscar Sánchez saliese en libertad hasta que se celebre el juicio o se esclarezcan los entresijos de la muerte de su cuidador. "Transcurridos ya tres meses desde que se adoptara la medida de prisión provisional, no hay en la investigación en curso dato alguno que avale y sustente con la suficiente solidez la hipótesis de una posible participación de Óscar Sánchez en la supuesta muerte violenta", recoge el auto.

La Audiencia Provincial recalca que el informe de la Fiscalía es determinante para justificar su decisión. "Además de no poder descartar la posible etiología autolítica o suicida de la muerte de Leónidas, no ha aparecido ninguna información ni elemento fáctico que apuntale debida y razonablemente la posibilidad de que el apelante pudiera ser autor o partícipe de la supuesta muerte homicida", refleja el auto. La sala considera que "los datos recabados" hasta ahora "son del todo insuficientes" para mantener a "Oscarín" entre rejas y que "no pueden ser considerados en este momento más que como meras sospechas".

Óscar Sánchez, "Oscarín", ayer, a las puertas de la prisión. / F. VALLINA

La sala cree que esas "sospechas" que llevaron a "Oscarín" a prisión se fundamentan en hechos que no tienen suficiente peso y no son "indicios sólidos". Para la Audiencia son pruebas concluyentes "que el apelante conviviera con el fallecido en el mismo domicilio" o que "hubieran tenido ambos hombres algún desencuentro" porque "Oscarín" le reprochó a su cuidador, el día antes de la muerte, "que no le había dado de cenar por estar jugando a las máquinas". La Audiencia tampoco cree que la posibilidad "de que Leónidas, por sus problemas con el juego, pudiera haber cogido dinero de Oscar" o que el investigado "dijera haber cenado con Leónidas la noche de los hechos a una hora en la que este aparece grabado en cierto local de ocio" sean motivos suficientes como para incriminar a Óscar Sánchez.

La autopsia

El auto también se refiere a la autopsia. "Si bien es cierto que el informe de 21 de diciembre de 2024, no definitivo, indicaba que la muerte de Leónidas parecía obedecer a etiología violenta y homicida, en cambio, el del 13 de febrero de 2025 dice no poder descartar la posibilidad autolítica, aunque la entienda menos viable que la posibilidad homicida", señala el escrito. "Sin haberse confirmado definitivamente ninguna de las dos alternativas, existen datos que, por ahora al menos, impiden descartar la posibilidad del suicidio", añade el auto. "Según la investigación, el fallecido tenía, al parecer, problemas con el juego y de deudas, sufría de depresión y le habría dicho a una conocida que iba a pasar esa Navidad con Dios", insiste la Audiencia. La Fiscalía, en su informe, también considera "más plausible", la tesis del suicidio.

El auto recoge además que "ningún vecino dijo oír ruidos ni peleas entre ambos hombres la noche de los hechos", que "la ropa que el cadáver llevaba en su parte superior no estaba rota a pesar de la herida de arma blanca sufrida" y que el cuerpo de Leónidas "no presentaba signos de defensa". La Audiencia añade que "la cocina donde fue hallado estaba ordenada" y que "el cuchillo supuestamente empleado estaba guardado con sangre en un cajón de dicha cocina".

Para finalizar, el escrito destaca que los médicos han constatado que "Oscarín" seguía el tratamiento, que no había tenido "crisis o episodios violentos" y que sus vecinos le consideran "una persona pacífica". También explica el auto que "en el momento de los hechos" el investigado "no presentaba lesiones aparentes ni se encontraron rastros de sangre en sus enseres", por lo que no hay elementos que desvirtúen su versión, "conforme a la cual, tras cenar y acostarse, se encontró al levantarse con el cadáver de su cuidador".