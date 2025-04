El Sespa promete aumentar personal en el ambulatorio de La Corredoria

Los representantes de la asociación de vecinos El Conceyín han logrado un compromiso que podría servir para atajar uno de los problemas que más preocupa en La Corredoria: el "mal funcionamiento" del centro de salud del barrio. Los miembros de la junta directiva del colectivo vecinal han mantenido una reunión con personal del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) y con la directora del ambulatorio en la que se les prometió "hacer un esfuerzo" para aumentar la plantilla del centro, una exigencia que llevan tiempo reivindicando los habitantes del barrio más poblado de Oviedo.

Entre los temas que se pusieron sobre la mesa durante el encuentro salió a colación las dificultades que existen para obtener una cita médica. Francisco Fernández y Eloy Rodríguez, en representación de los vecinos de El Conceyín, explicaron que las esperas suelen ser al menos de una semana. Además, también se quejaron de que sólo conseguir que les atiendan al teléfono ya es una odisea. En este sentido, tanto la directora del ambulatorio como los representantes del Sespa advirtieron de que la cosa mejoraría si las personas que no pueden acudir a las citas avisaran para anularlas. "El vacío que este hecho produce impide y dificulta que haya más agilidad", sostiene la directora del centro. "Además, sucede que por las mañanas la centralita se satura, así que la gente tiene que saber que está operativa hasta las ocho de la tarde y que se puede llamar hasta esa hora", añade.

Los vecinos insistieron que el aumento de plantilla es urgente. No en vano, según sostienen, el centro de salud de La Corredoria "no sólo atiende a la población del barrio, también da servicio a todos los núcleos rurales circundantes". En este sentido, tantos los representantes del Sespa como la directora del centro les explicaron que, "en un futuro próximo", ya se incorporará al ambulatorio un fisioterapeuta para reforzar uno de los servicios que están mermados. "También nos han dicho que a veces no se cubren las bajas porque, literalmente, no hay médicos", explican los miembros de la asociación de vecinos de El Conceyín.

Entre los asuntos que trataron en la reunión también salieron a relucir los "problemas estructurales" que hay en el edificio, que son visibles en las bajadas de agua y en la propia fachada, entre otras cuestiones.

La esperanza de los vecinos es que los "problemas" que hay en el centro de salud del barrio se solucionen cuanto antes. "La gente opta por ir a las Urgencias del HUCA porque a veces resulta imposible que te atiendan, algo que no puede ocurrir", explica Pablo Fernández Cabañas, que forma parte de la asociación San Juan, un colectivo que también reclama insistentemente mejoras en el ambulatorio.