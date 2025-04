"Oscarín", preocupado por no saber llegar en autobús todos los lunes al Juzgado, tras ser puesto en libertad: "Tenía ganas de salir de la cárcel"

Óscar Sánchez llegó ayer a los juzgados de Oviedo caminando y acompañado por sus abogados. Nervioso y desconcertado ante la presencia de los medios de comunicación, el hombre que está siendo investigado en relación a la muerte de Leónidas Laborde escuchó sin decir palabra las medidas que le ha impuesto la juez del caso y a las que tendrá que atenerse tras salir en libertad provisional. "Oscarín", una persona con esquizofrenia y una discapacidad del 65 por ciento, abandonó el martes la prisión después de haber estado tres meses entre rejas como principal sospechoso de la cuchillada que acabó con la vida de su cuidador. Tendrá que presentarse todos los lunes en Llamaquique hasta que se celebre el juicio o se aclaren los entresijos de una muerte llena de incógnitas. "Está preocupado porque tiene miedo de no saber llegar hasta aquí en autobús", explica uno de los abogados que lo defiende, el penalista Amaro Fernández Miranda.

"Oscarín" no se paró con los periodistas a las puertas de los Juzgados, aunque sí habló antes con LA NUEVA ESPAÑA en presencia de sus letrados. "Pasé muy buena noche porque ya tenía muchas ganas de salir de la cárcel. Soy inocente y por eso estoy tranquilo", dijo Óscar Sánchez en la misma línea que el día anterior, cuando a las puertas d el Centro Penitenciario de Asturias también atendió a este diario y se desmarcó por completo de la muerte del "Viejo Leo", que era quien le cuidaba, con quien convivía a diario en su piso de La Corredoria y una persona a la que quería "como si fuese de la familia". Óscar Sánchez, que habla muy rápido y le cuesta estarse quieto, no para de repetir que él no fue el autor de la puñalada que acabó con la vida de Leónidas Laborde el pasado 20 de diciembre. "Yo no lo maté. Lo quería mucho, pero mucho", insiste "Oscarín", que tiene 56 años.

Quien sí habló para todos los medios fue el abogado Amaro Fernández Miranda, que está muy satisfecho con que la Audiencia Provincial haya dejado en libertad provisional a su defendido. "Hay un auto que está muy fundamentado y en el que se refleja que no hay indicios racionales de la culpabilidad de ‘Oscarín’. En base a que sólo existen meras sospechas, lógicamente, se le pone en libertad", defiende el letrado. "El apoyo y las alegaciones del ministerio fiscal también han sido fundamentales y contundentes", explica. "Óscar tiene una minusvalía, depende totalmente de terceras personas, no tiene ni un solo antecedente policial y no hay riesgo de fuga porque no tiene ni pasaporte, así que la decisión es lógica", añade.

Ese informe de la Fiscalía, que se adhirió a la petición de libertad provisional ejecutada por la defensa, es ciertamente favorable a Óscar Sánchez. Entre otras muchas cosas –como que en la casa no había signos de lucha, que el investigado no tenía sangre en la ropa o que su forma de proceder el día del hallazgo del cadáver no se corresponde con la de un asesino– el ministerio fiscal insiste en no descartar la hipótesis del suicidio, una teoría que la defensa de "Oscarín" puso sobre la mesa desde el principio. El informe de la Fiscalía hace referencia a la historia clínica de Leónidas Laborde, en la que se reflejan algunos problemas de depresión, y a sus reconocidos problemas con el juego.

Que las tres capas de ropa que llevaba el "Viejo Leo" el día de su muerte no tengan ningún corte también hacen al ministerio público reflejar que el suicidio es "más plausible" que el homicidio. "Pediremos más pruebas para saber más sobre las supuestas ideas suicidas que tenía el fallecido porque parece ser que las tenía", sostiene Amaro Fernández Miranda, que tiene un convencimiento: "Con las pruebas que hay estoy seguro de que la Fiscalía no va a presentar acusación".