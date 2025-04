Guerra Oviedo-Principado por el vial de la AS-II con La Corredoria: Cuesta califica de "sonrojante" la actitud de Calvo

Continúa el cruce de acusaciones entre el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado sobre la reapertura del vial que une La Corredoria con la AS-II y que lleva sin uso desde septiembre de 2019. El último en pronunciarse ha sido el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, quien calificó la actitud del Consejero de Movilidad de "sonrojante" porque en vez de contestar al requerimiento que la administración local trasladó hace tres meses para solicitar la reapertura al tráfico del enlace, lo que ha hecho es "descolgarse de la mano de su lazarillo local, el señor Fernández Llaneza, para atribuir al Ayuntamiento la responsabilidad de realizar los informes" necesarios para estudiar el estado de la estructura. "Su actitud –prosiguió– dista mucho de la que mantienen otros consejeros del Principado con el Ayuntamiento, que está fundada en la lealtad institucional y en la colaboración administrativa plena para avanzar en temas de interés común".

Además, señaló que los vecinos de La Corredoria no se merecen "este espectáculo" y urge la toma de decisiones. "O se puede abrir el enlace tal y como solicitan –es decir, en ambos sentidos– o como ha venido sosteniendo hasta el presente la Consejería, esa solución no es técnicamente viable". A pesar de este cruce de acusaciones, los dos partidos coinciden en que este enlace ha de reabrirse para mejorar la circulación del barrio ovetense más populoso aunque, por el momento, no existe consenso sobre el cómo ni el cuándo.