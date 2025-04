Oviedo le exige al Principado que reabra "de inmediato" el enlace de La Corredoria con la AS-II si no tiene informes técnicos que justifiquen el cierre

El tira y afloja entre el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado por la posible reapertura del viejo enlace entre la AS-II y La Corredoria, una actuación muy demandada por los vecinos del barrio, suma un nuevo capítulo. El Consistorio, en las conclusiones de un expediente dirigido a la dirección general de Transportes, le exige al Gobierno regional que proceda a la apertura de dicha conexión "de forma inmediata" si no presenta en el Ayuntamiento los "estudios, informes y valoraciones técnicas" que llevaron al Principado a clausurar el enlace en el año 2019.

La solicitud del Ayuntamiento llega después de que la dirección general de Transportes, mediante un escrito enviado el pasado 3 de abril, instase al Consistorio a elaborar "una propuesta avalada técnicamente" para poder poner en marcha el proceso y estudiar si es viable o no la reapertura del antiguo enlace entre La Corredoria y la autovía que une Oviedo con Gijón. "No es hasta el año 2019, durante la ejecución de las obras de los nuevos accesos al HUCA desde la AS-II, cuando se ejecuta el cierre de esos accesos. En este Ayuntamiento no consta a este respecto solicitud de autorización para el cierre temporal ni permanente del enlace que ahora nos ocupa", recoge el expediente municipal. "Es de destacar que la ejecución de los nuevos accesos no modificó las características técnicas del antiguo enlace, que estuvo en servicio desde el año 2007 hasta el año 2019, ya que la glorieta elevada del nudo de enlace no sufrió modificaciones con la ejecución de las referidas obras, salvo la propia conexión del vial del nuevo enlace", añade el informe.

El expediente enviado por el Ayuntamiento a la dirección general de Transportes adjunta fotografías aéreas antiguas sobre los cambios que se ejecutaron en la zona a lo largo de los años. "La infraestructura que soporta el vial de enlace del que se solicita la apertura, era preexistente a la construcción de la propia AS-II, sirviendo de acceso a la antigua AS-18 desde el barrio de La Corredoria", explican desde el área de Infraestructuras del Ayuntamiento. "Tras las obras del desdoblamiento de la AS-18 para convertirla en la actual AS-II, tanto la infraestructura como el propio vial se mantuvieron, manteniendo su funcionalidad de servir de acceso desde el barrio de La Corredoria al vial regional, desde su inauguración en mayo de 2007", recalca el expediente.

Las conclusiones

El Ayuntamiento, en base a este razonamiento, considera que la pelota está en el tejado del Gobierno regional. "Se puede concluir que fue la administración regional quien, durante la ejecución de las obras de los nuevos accesos al HUCA, realizó el cierre de este acceso preexistente, no procediendo posteriormente a su reapertura y recuperación en su estado original, sin que en este Ayuntamiento se tenga constancia de solicitud alguna de autorización para tal cierre ni justificación para mantener esa clausura de forma permanente", dice el escrito. "Además de lo anterior, se considera pertinente destacar que la petición vecinal trasladada recientemente desde este Ayuntamiento al Principado de Asturias no es más que una vieja demanda que fue trasladada de forma directa a la administración regional por parte de los vecinos en el año 2019", añade el expediente. "Desconoce este Ayuntamiento el estado de esta petición, ni la existencia de expediente o trámite interno que desde la administración regional se le ha dado a esta solicitud vecinal, que ya en el año 2019 solicitaba la reapertura de este enlace preexistente a quien ejecutó su cierre", insiste el Consistorio.

Así, el Ayuntamiento exige que, de no existir informes que avalen el cierre del enlace, el Principado lo reabra de inmediato "previa comunicación oficial de la fecha de reapertura por si fuese necesario ejecutar unos mínimos trabajos de mantenimiento del viario después de haber estado cerrado al uso durante todo este tiempo".