El motor científico para "la milla de la bata blanca" de Oviedo empieza a rugir: puesta de largo del Instituto de Lácteos

Generar nuevos fermentos que garanticen la calidad sanitaria y una mejor conservación de los quesos artesanales, indagar sobre los beneficios de la magalla de sidra para la salud intestinal o investigar el efecto de determinados virus en las bacterias para combatir la que, según los expertos será la principal causa de muerte en el mundo en 2050: las superbacterias resistentes a los antibióticos. Son algunos de los proyectos que ya desarrolla el equipo humano de 73 personas que integran la nueva sede del Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA), inaugurada oficialmente este jueves por la ministra de Ciencia, Diana Morant, como un nuevo motor para la "milla de la bata blanca" de Oviedo. Barbón destacó su cercanía al HUCA, la Finba y el Vivarium de Ciencias de la Salud, en el que anunció para el próximo año una bioincubadora de empresas que aspira a crear más de un centenar de empleos.

Morant y Barbón estuvieron acompañados por el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; el consejero de Ciencia, Borja Sánchez; la presidenta del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Eloína del Pino; la directora del IPLA, María Fernández; y la vicerrectora de Investigación de la Universidad de Oviedo, Irene Díaz. Todos ellos recorrieron durante algo más de media hora buena parte de los 6.000 metros cuadrados de una infraestructura dotada de 22 laboratorios y equipos de última generación. "Es un edificio funcional, con pozos de luz y espacios de tránsito pensados para la interacción entre investigadores", resumió el arquitecto Jovino Martínez Sierra a las autoridades antes del paseo un centro que calificó "sencillo y hecho con materiales cuidados".

La comitiva pudo charlar con investigadores como Marcos Bouza, un vecino de Las Regueras que ha podido retornar a su tierra tras años de "exilio" en laboratorios de EE UU y Andalucía, con un contrato Ramón y Cajal. "Gracias a esa ayuda puedo trabajar aquí en casa en proyectos de salud y alimentación", relató el científico para satisfacción de la representante del Gobierno de Pedro Sánchez. "Gracias a estas inversiones los jóvenes ahora pueden investigar sin irse de Asturias", declaró la ministra.

Una de las "joyas" del nuevo recinto es la fagoteca, el lugar donde se custodian y estudian los bacteriófagos, virus capaces de poner freno a las superbacterias que según muchos estudios podrían convertirse en la principal causa de la muerte del ser humano dentro de un cuarto de siglo por su creciente resistencia a los antibióticos. "Lo que intentamos aquí es que esto no ocurra", explicaron a los representantes políticos e institucionales las investigadoras Seila Agún, Eva Fernández, Inés Calvete y Silvia Arboleya a la vez que enseñaron muestras de estos virus bondadosos llamados a evitar muchos fallecimientos en el futuro.

Finalizado el recorrido, un aula que lleva el nombre del microbiólogo galardonado con el premio "Princesa de Asturias" de Investigación Científica y Técnica de 2023 acogió los discursos en los que tanto Morant como Barbón no escatimaron en menciones a los dos científicos asturianos más universales: Margarita Salas y Severo Ochoa.

La ministra aseguró que "Asturias seguirá siendo una de nuestras prioridades" después de este hito. Destacó las bondades del edificio de nueva construcción ubicado en la parcela del Instituto del Carbono (INCAR), "que cuadriplica el espacio del que disponía el IPLA en su antigua sede de Villaviciosa" y lo puso como ejemplo del resultado de la "inversión récord" realizada año tras año en los últimos ejercicios en materia de I+D+I, subrayando que el año pasado destinaron a este apartado 13.606 millones de euros, "2.500 más que el año anterior", todo ello, según explicó, dirigiéndose a Adrián Barbón, a pesar de las crisis vividas en el último lustro. "Lo hemos hecho a pesar de una pandemia, la guerra en la puerta de Europa y otras catástrofes; ya solo nos falta la invasión alienígena", apuntó Morant.

El presidente del Gobierno regional aprovechó su discurso para referirse al IPLA como "un centro de excelencia, clave para la ciencia y la industria, y desbordado de talento". Barbón aseguró que con el estreno de la nueva sede "estamos robusteciendo nuestro ecosistema científico, haciéndolo más competitivo y convirtiéndolo cada día que pasa en un rasgo que identifica la mejor Asturias". El líder regional reivindicó su apuesta por crear la consejería de Ciencia en 2019. Del mismo modo, alabó la labor realizada por su titular, Borja Sánchez, investigador del IPLA, al cual presentó como artífice de la Ley de Ciencia autonómica. Barbón y Morant coincidieron en destacar que el 30% de los 25.000 empleos creados en Asturias en el último lustro fueron puestos de trabajo científicos y técnicos.

Antes había intervenido la directora del IPLA y delegada territorial del CSIC –el organismo del que depende el centro– en Asturias, María Fernández. "Es un día muy especial, estrenamos una infraestructura muy anhelada y adecuada para desarrollar el potencial del Instituto", declaró entre agradecimientos "a las muchas personas" que hicieron posible esta inversión estatal de 8 millones de euros, entre los que destacó a figuras como la expresidenta del CSIC Rosa Menéndez o la responsable de las obras del CSIC, María del Carmen González Peñalver.

Tras ella, la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, puso el estreno de la nueva sede en contexto con la fuerte inversión realizada para convertirse en la tercera institución de Europa con más proyectos investigadores en marcha, muchos de ellos en Asturias, donde el centro cuenta con 334 (el 65% mujeres) de sus 17.000 empleados repartidos por toda España. Del Pino destacó apuestas como la fagoteca del nuevo edificio, donde se investigan virus que permitan combatir las bacterias resistentes, destacando la prioridad de luchar contra la que, según las previsiones, será la principal causa de muerte en 2050.

El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, también mostró a LA NUEVA ESPAÑA su satisfacción por ver cómo Oviedo acoge este ambicioso proyecto científico. "Es una muestra más de que la ciudad está creciendo en empleo de calidad y actividad", concluyó el regidor tras participar en la foto de grupo con autoridades e investigadores.

Especialmente emocionada se mostró Rosa Menéndez, asturiana que fue presidenta del CSIC entre 2017 y 2022, además de gran artífice de la construcción de la sede cuya primera piedra colocó en 2021. "Es una satisfacción ver concluida esta instalación puntera y con un gran potencial de futuro para Asturias", celebró la científica a la salida del acto en el que tomaron parte unas 200 personas.

Morant, de la spin-off de Arcelor a un paseo por Cudillero

Luis Ángel Vega

La gira de la ministra de Ciencia, Diana Morant, por Asturias se completó ayer con una visita a las instalaciones de The Next Pangea, la spin-off de Arcelor, con sede en la residencia de La Granda (Gozón), y con un recorrido por las calles de Cudillero, donde la valenciana pudo comprobar el potencial del concejo. The Next Pangea se dedica al desarrollo de nuevas tecnologías. Participa como socio en dos proyectos financiados por el MICIU a través de las Convocatorias de Misiones de Ciencia e Innovación y Transmisiones del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) con una subvención de 1,5 millones de euros.

La Ministra durante su recorrido por Cudillero, junto al alcalde, Carlos Valle. / Irma Collín

El proyecto Dimpesa se centra en la creación de aeroestructuras más eficientes y sostenibles y el proyecto Iridiscente utiliza la Inteligencia Artificial para el diseño sostenible de aleaciones y procesos eficientes. Se trata de una empresa joven, citada por Forbes, que lo mismo desarrolla un dispositivo para detectar en 30 minutos la presencia de listeria en los alimentos, que mantiene los F-18 del Ejército mediante la inteligencia artificial o la impresión 3D, o monitoriza las tuberías de hidrógeno verde de Enagás.

En Cudillero, Morant firmó en el libro de honor del municipio y recorrió las calles junto al alcalde, Carlos Valle. "Es un lugar de visita obligada para quien quiera conocer de corazón Asturias", dijo la Ministra en su cuenta de X.