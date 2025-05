El ADN demuestra que "Oscarín" mató al "Viejo Leo", dice la investigación

Los resultados de las pruebas de ADN y del análisis de la sangre hallada en el piso de La Corredoria en el que apareció el cadáver de Leónidas Laborde son determinantes para constatar que Óscar Sánchez, un enfermo de esquizofrenia al que cuidaba el fallecido y con quien convivía desde hace años, fue el autor de la puñalada que le costó la vida al ecuatoriano el 20 de diciembre del año pasado. Al menos esa es la conclusión de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Jefatura Superior de Policía de Asturias (UDEV), que en un informe al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA descarta "con seguridad" que el "Viejo Leo" pudiese haberse suicidado, defiende que la muerte de su cuidador es "violenta y de etiología homicida" y refleja que "todo indica" que la autoría es atribuible a "Oscarín".

De todas las pruebas analizadas, hay una que es clave para justificar la postura de la UDEV: los restos de sangre encontrados en la zona del desagüe del fregadero de la cocina en la que apareció el cadáver. Los análisis de ADN demuestran que esa sangre era del "Viejo Leo" y que también era del fallecido la que se encontró en el cuchillo que le ocasionó la muerte, que estaba guardado en uno de los cajones de la cocina. "Por la distribución de los restos positivos en sangre de Leónidas en el desagüe de dicho fregadero se podría inferir que los citados restos son compatibles con el lavado de un objeto impregnado de su sangre, presumiblemente el mencionado cuchillo localizado en un cajón de la cocina", recoge el informe de la UDEV, que ya está en manos de la juez que instruye el caso.

La distancia que hay entre el fregadero y el cajón en el que estaba el presunto arma homicida, junto al que estaba el cuerpo del "Viejo Leo", le sirve a la Policía para descartar de la posibilidad del suicidio, una teoría que era "la más plausible" para la Fiscalía antes de que llegasen las pruebas del laboratorio y que la Audiencia Provincial también consideró probable a la hora de concederle la libertad provisional a "Oscarín" y dejarlo salir de la cárcel. "Es totalmente incoherente que una persona se clave a sí misma un cuchillo en el corazón, lo que le produciría posiblemente la muerte inminente, en todo caso un estado de shock, y tuviese la preocupación de lavar el arma mencionada, desplazarse 3 ó 4 metros, guardar ese cuchillo en un cajón y caer posteriormente desplomado", recoge el informe de la UDEV, la unidad que lleva el peso de la investigación.

Contradicciones

Por otro lado, la Policía sostiene que no existen evidencias que constaten que haya podido haber una tercera persona implicada y reitera que hay una serie de "indicios" y "contradicciones" que también llevan a los investigadores a pensar que fue "Oscarín" quien le asestó la puñalada en el corazón a su cuidador. Apuntan por ejemplo, que Óscar Sánchez declaró haberse encontrado con el cadáver del "Viejo Leo" al levantarse de la cama, sobre las nueve de la mañana, y que, sin embargo, no fue a pedir ayuda a sus vecinos hasta pasadas las diez. También reflejan que "Oscarín" dijo que había cenado el día anterior con el "Viejo Leo" a una hora en la que el fallecido estaba en un salón de juegos de La Corredoria o que Óscar Sánchez "podría estar descontento" con su cuidador porque era un reconocido adicto al juego y no le atendía como requería.

Además, la policía, para descartar el suicidio, señala en el informe que de los 3.811 episodios autolíticos registrados en Asturias desde el año 2020, tanto en grado de tentativa como consumados, en sólo 242 se usaron armas blancas. Exclusivamente en nueve de ellos hubo cortes en la zona del pecho, esternón o costillas "y únicamente uno fue consumado".