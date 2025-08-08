Un conductor ebrio vuelca su coche en Oviedo: triplicaba la tasa de alcohol

Un conductor, que triplicaba la tasa de alcohol en aire expirado, fue detenido la pasada madrugada tras volcar su coche cuando circulaba por La Corredoria. Los hechos tuvieron lugar a las 00.30 horas cuando el hombre transitaba por la calle Camino de la Carisa y, de repente, perdió el control de un turismo de la marca Peugeot, modelo N2008. Acabó chocando contra un banco de madera de titularidad municipal y volcó sobre el costado derecho. Por fortuna, ninguna persona resultó herida y solo se produjeron daños materiales en el techo, el capó, la defensa delantera y trasera, el portón trasero y todo el lateral derecho.

La Policía Local recibió una llamada del 112 informando de lo ocurrido. Cuando se personaron en el lugar, vieron que el hombre presentaba evidentes síntomas de hallarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Fue entonces cuando decidieron someterlo a las respectivas pruebas de alcohol por aire expirado. La primera arrojó un resultado de 0,83 miligramos por litro de aire expirado. La segunda, fue realizada 22 minutos después, con un resultado de 0,73 miligramos por litro de aire expirado. El máximo permitido son 0,25 miilgramos por litro de aire expirado, según fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado.

Estado en el que quedó el coche. / LNE

Fue detenido

Fue entonces, cuando los agentes le arrestaron. Fue trasladado a comisaría y a imputan un delito contra la Seguridad Vial. A las 2.15 horas quedó en libretad con la obligación de comparecer el martes ante el juzgado de Instrucción de Guardia. De forma paralela, le fue retirado el carné de conductir, el permiso de circulación, la tarjeta de inspección técnica y el seguro. El coche fue trasladado la grúa municipal.

El banco fue retirado ante los daños que sufrió. / LNE

Los bomberos también fueron desplazados a La Corredoria para la retirada del banco afectado así como los servicios de limpieza para retirar todos los restos del accidente.