La reforma de las pistas de La Corredoria costará 1,97 millones

La empresa Sardalla Española se encargará de la reforma de las pistas de hockey de La Corredoria por 1,97 millones de euros. Ahora falta cerrar el procedimiento administrativo de licitación para iniciar este contrato que tiene una duración de diez meses y depende de la concejalía de Infraestructuras, liderada por Nacho Cuesta. Esta es una de las apuestas personales del Alcalde, Alfredo Canteli, y a lo largo de los trabajos se ampliará el terreno de juego para que cumpla con los estándares nacionales y eliminar las filtraciones de agua a través de un cerramiento que los miembros del Club Patín del barrio llevan años demandando.

También habrá un aseo para el público y un vestuario aparte para la escuela de tenis, cuyos alumnos dispondrán, gracias a las obras, de dos nuevas canchas, una de ellas de pádel y otra de tenis. Tanto la nueva cubierta del equipamiento como las fachadas del inmueble serán traslúcidas para aprovechar la luz del sol y mejorar la eficiencia energética del edificio. La pista actual sólo permite que se celebren partidos oficiales hasta la categoría alevín, así que la mayoría de adolescentes que quieren seguir disfrutando de este deporte una vez superada esa edad se ven obligados a dejar el club y a buscar otra salida. Además, tan solo cuentan con un vestuario cuando los equipos son mixtos.

El precio de salida del contrato, con impuestos incluidos, fue de 2.310.473 euros y las ofertas presentadas son las siguientes: Construcciones Martínez Monasterio S.L. (1.788.300 euros), Esvedra Obras y Reformas S. L. U. (1.785.608 euros); Sardalla Española S. S. (1.636.407 euros) y taller de Urbanismo e Ingeniería S. L. (1,817.566 euros). Cantidades a las que hay que sumar el IVA.