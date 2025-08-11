La bioincubadora de La Corredoria acelera con tres entidades que apoyarán a emprendedores

Verano clave para la transformación de parte del Vivarium de La Corredoria en una bioincubadora de alta tecnología. Tres semanas han pasado desde que el Alcalde, Alfredo Canteli, y el director de la Agencia Sekuens, David González, firmasen el convenio para la cesión al Principado de 580 metros cuadrados –el edificio cuenta con tres plantas que suman 3.243,98– para desarrollar este proyecto que atraerá a partir del año que viene a una quincena de empresas, se apoyará a otras 35 compañías y se calcula el desarrollo de actuaciones de dinamización en 200 sociedades. Además, se prevé la generación de 115 puestos de trabajo: 50 directos y 65 indirectos.

De forma paralela, el Ejecutivo autonómico puso en marcha hace unos días la licitación para realizar las obras necesarias para adecuar el espacio y, ahora, acaba de cerrar un contrato dividido en tres lotes que permitirá poner en funcionamiento de las instalaciones. La primera pata de esta adjudicación servirá para apoyar al emprendimiento, ofrecer formación y asesoramiento a quienes quieran crear nuevas empresas en el sector biosanitario o consolidar las existentes. De estas tareas se encargará la barcelonesa Península Corporate Innovation que recibirá 41.610,50 euros (IVA incluido). La segunda rama irá de la mano de la ovetense Asociación de Bioempresas de Asturias, que servirá para fomentar la innovación y el mentoring tecnológico especializado en Ciencias de la Vida. Costará 67.760,00 euros (IVA incluido). La última, se ha encargado a la gijonesa Fundación Idonial para la creación del centro de hibridación, un espacio para identificar y desarrollar ideas innovadoras, construir prototipos y establecer alianzas estratégicas. La cuantía ascenderá a 177.144,00 euros y el total de las actuaciones sumará 286.354 euros.

Construido en 2011

De esta forma, el vivero tendrá nuevos usos. El edificio fue construido en 2011 y para este proyecto ha obtenido una financiación de 1,2 millones de euros del programa plurirregional de fondos FEDER, gestionados por la Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (Incyde). La bioincubadora contará con dos laboratorios con sala blanca modular, almacenes, una sala de cultivos celulares preparada para la futura instalación de autoclaves y ultracongeladores, una sala de escalado a producción de uso común y la oficina de hibridación.