Susto en La Corredoria tras incendiarse una furgoneta

Susto en La Corredoria tras incendiarse por sorpresa una furgoneta en la calle Obdulia Álvarez "La Busdonga". Según ha podido saber este diario, el fuego se desató de manera inesperada, después de que el propietario del vehículo se apease del mismo para acercarse a retirar dinero de un cajero. Cuando regresó, se encontró con el turismo en llamas.

Una alarmante escena que hizo que muchos curiosos saliesen a la ventana ante la columna de humo que se generó en cuestión de minutos.

Humareda provocada por la furgoneta calcinada / LNE

En cuanto a las causas del fuego, se desconocen, aunque todo apunta a que pudo tratarse de algún cortocircuito.

A pesar del estado en el que quedó el vehículo, no hay que lamentar daños personales, ya que los bomberos acudieron rápidamente al lugar de los hechos para sofocar el fuego.