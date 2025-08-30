Abierta la convocatoria para la concesión de los 74 huertos urbanos de La Corredoria hasta 2029

Los 74 huertos urbanos de La Corredoria buscan quien les cuide hasta el 30 de octubre de 2029. El Ayuntamiento acaba de abrir hasta el 15 de septiembre una convocatoria de solicitud de concesión de uno de estos espacios habilitados cerca del límite con el vecino concejo de Siero. Podrán participar en este proceso tanto personas físicas como entidades sin ánimo de lucro que tengan interés en explotar estos huertos con los que el consistorio pretende fomentar la agricultura ecológica, la sostenibilidad, la inclusión social y la participación.

Las personas que quieran optar a la explotación de estos espacios deberán de presentar una solicitud firmada y una declaración responsable de cumplir con todos los requisitos establecidosen la convocatoria. En el caso de las entidades sin ánimo de lucro, habrá de trasladarse al Ayuntamiento una copia de los estatutos, la inscripción en los registros de asociaciones correspondientes, una memoria de proyectos realizados en la capital del Principado durante los dos últimos años, así como una declaración de estar al corriente de las obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social. En estos casos también se deberá aportar un proyecto de inclusión social al que se destinará el huerto solicitado.

El plazo de inscripción abrió el pasado miércoles y finalizará el próximo día 15 de septiembre, lunes. Una vez validadas todas las solicitudes, los huertos serán otorgados mediante un sorteo, con la excepción de los reservados a las entidades sin ánimo de lucro, que se adjudicarán de forma directa. Todos ellos podrán ser explotados hasta finales de octubre de 2029 sin la posibilidad de acceder a ninguna prórroga.

Las solicitudes pueden presentarse presencialmente en el registro general del Ayuntamiento, en el número 6 de la calle Quintana, o bien a través del registro auxiliar de La Corredoria (calle Corredoria Alta, 82), aunque también se admitirán a través del correo electrónico "registrogeneral@oviedo.es".

El fin último es que los vecinos y asociaciones puedan cultivar sus propios alimentos de manera sostenible mediante un proceso participativo abierto.