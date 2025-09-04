Las mujeres de La Corredoria, fieles a los baños de ola
Equipadas con sombrillas, gorros de baño, pololos, blusones con puntillas o pijamas de rayas azules, las integrantes de la Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria cumplen estos días con la tradición de los baños de ola para despedir el verano.
El colectivo femenino carbayón se desplazó el lunes a la playa de San Lorenzo de Gijón, el martes al arenal de Luanco y este miércoles a la playa maliayesa de Rodiles para cumplir con unas visitas que suelen hacer cada año desde hace más de un cuarto de siglo.
Hoy tiene previsto visitar Candás y mañana cerrarán la temporada con un baño en Salinas. n
