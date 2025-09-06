Plan renove para las piscinas cubiertas de La Corredoria

Las piscinas cubiertas de La Corredoria, ubicada en la calle Ciudades Unidas, han sido objeto de un profundo plan de renovación aprovechando el cierre temporal de las instalaciones durante el verano. La concejalía de Edificios y Patrimonio, dependiente del concejal popular Nacho Cuesta, ha acometido una batería de actuaciones orientadas a mejorar los servicios ofrecidos al ciudadano.

Una de las mejoras más importantes ha sido la sustitución de los sistemas de iluminación del recinto deportivo por otros más modernos y eficientes. A este cambio hay que sumar la renovación de toda la portería del complejo, la pintura integral de las paredes y una profunda renovación de los accesorios y el equipamiento de los vestuarios.

La renovación de las instalaciones es el resultado del trabajo conjunto de las concejalías de Deportes y Edificios. La primera incluyó estas mejoras entre su lista de demandas para poner al día el equipamiento municipal que cuenta con una alta carga de usuarios fuera de la temporada estival.

Las mejoras se han cargado a los contratos de mantenimiento de instalaciones que tiene en vigor la concejalía de Edificios, la cual decidió impulsar las mejoras en las instalaciones al considerar que se trata de un espacio con mucho uso y que acumula muchos años de deterioro.

El Ayuntamiento suele aprovechar el cierre de las instalaciones cubiertas durante la temporada estival para poder trabajar sin afectar a la rutina de los usuarios habituales, que cuando llega el calor optan por trasladar sus rutinas de nado a la amplia red de piscinas descubiertas del municipio.

Oviedo tiene en la actualidad cinco piscinas cubiertas municipales: La Corredoria, el centro deportivo Jorge Egocheaga (Teatinos), el centro deportivo de la calle Azcárraga, el complejo deportivo de Otero y la piscina del parque del Oeste, en la que se celebran pruebas de alta competición.