Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: "superaulas" y techos ajardinados en una obra "icónica"

Dos años de obras, 5.000 metros cúbicos de hormigón, 4.500 metros de techos ajardinados y 18 millones de euros son las cifras gruesas que describen la magnitud de los trabajos de construcción del instituto más caro de la historia de Asturias. El IES Margarita Salas de La Corredoria, el segundo abierto en el populoso barrio desde 2007, iniciará el martes el curso con 437 alumnos impacientes por descubrir las entrañas de una superficie construida de 10.000 metros cuadrados en la que se encontrarán con "superaulas" de hasta 400 metros cuadrados de superficie y un polideportivo que el propio claustro califica como "de lujo". "Es una obra icónica", señalan desde la UTE formada por Taller de Urbanismo e Ingeniería S.A., Ogensa y Esfer S.A.

Aunque las instalaciones fueron inauguradas oficialmente el jueves por el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el alcalde, Alfredo Canteli, no será hasta el martes cuando los estudiantes, 55 profesores y una decena de administrativos y personal de mantenimiento empezarán a disfrutar del considerado como centro educativo "más moderno" del Principado.

El edificio, levantado sobre una parcela de titularidad municipal, está compuesto por tres grandes bloques conectados entre sí con cinco niveles dispuestos para compensar el desnivel de los terrenos. A la puerta luce un gran cartel con el nombre de Margarita Salas, la afamada científica valdesana que saltó barreras, rompió lo que ahora se llama "techos de cristal" y abrió camino a muchas mujeres en una profesión que hasta no hace tanto parecía exclusiva de hombres. Además de en la cartelería, la investigadora está presente en otras partes del complejo, concretamente en las cristaleras que separan los pasillos de las aulas, donde pueden leerse frases de la científica.

Así es el instituto más caro de Asturias: un recorrido por el IES Margarita Salas de La Corredoria / MARIO CANTELI

Las "superaulas" son uno de los aspectos más vanguardistas del instituto. Se trata de bloques de hasta nueve aulas delimitados con tabiquerías móviles que, si se mantienen abiertas, dan lugar a una gran clase de hasta 400 metros cuadrados. Dichos tabiques están hechos de un material que cuando están cerrados impide que pase el ruido y puede ser utilizado como pizarra.

El mobiliario de las aulas también es singular. Dependiendo de la especialidad de las clases, las sillas y mesas son de distinto tipo. Las de enseñanza general –16 dedicadas a la ESO y 8 a las clases de Bachillerato– cuentan con mesas curvas y sillas de colores. Otras aulas para materias como Tecnología o Educación Plástica disponen de mesas y sillas adaptadas para sus particularidades, mientras que otras estancias cuentan con grandes pantallas de plasma y modernos equipos informáticos.