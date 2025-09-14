El colegio Ángel González estrena un mural del poeta

El colegio Ángel González, en la Corredoria, empezó el curso estrenando un gran mural en la entrada principal dedicado al poeta ovetense que da nombre al centro educativo. Este mural fue encargado por la concejalía de Educación que dirige Lourdes García para conmemorar el centenario del nacimiento del poeta. La autora es la artista alemana afincada en la ciudad Greta Von Richtofen, que homenajea la figura del escritor fijándose especialmente en su rostro y en sus manos para destacar el talento creativo de su escritura. Durante el acto de inauguración del mural, varios alumnos del centro leyeron las obras con las que resultaron ganadores del concurso de microrrelatos organizado por el colegio, en colaboración con la concejalía de Educación, para conmemorar la figura del poeta ovetense más universal y dar a conocer su obra entre los niños. A la inauguración del mural asistió el concejal de Gobierno de Educación, José Ramón Prado; la concejala delegada del área, Lourdes García, y el representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar del colegio, Gaspar Llamazares.