La Corredoria estrenará mercadillo con 60 puestos el último sábado de este mes

El nuevo mercadillo semanal de la plaza del Conceyín, en La Corredoria, se convertirá por fin en realidad "a finales de este mes". Es el último plazo dado por el Alcalde, Alfredo Canteli, y la concejala de Economía, Leticia González, para poner en marcha una iniciativa que se celebrará cada sábado a partir del próximo día 27 con la participación de 60 puestos y una zona de venta de productos de excedentes de la huerta.

"Habrá unos puestos especiales para personas que estén dadas de alta en la agraria y que no pagarán nada como una muestra de apoyo del Ayuntamiento de Oviedo a los productos y el campo asturiano", indicó Canteli en relación con una cita comercial muy demandada por los vecinos del barrio más populoso de Oviedo.

Además de generar gran expectación vecinal, el mercadillo ha tenido un gran poder de convocatoria entre los vendedores ambulantes. El Ayuntamiento recibió inicialmente 168 solicitudes, lo que supone un índice de demanda del 280%. Es decir, casi tres personas interesadas por cada puesto.

Las autorizaciones para participar en este mercado son de cuatro años. Los puestos autorizados tendrán un horario de actividad desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde; pero los responsables podrán llegar al Conceyín una hora antes de la apertura para la colocación de todos los objetivos para la venta. También tendrán otros sesenta minutos –entre las 14.30 y las 15.30 horas– para el desmontaje.

Los puestos tendrán unas dimensiones de un máximo de cuatro metros de largo y tres de fondo y estará prohibido utilizar anclajes u otros elementos que dañen el pavimento de la emblemática plaza, tal y como recogen las bases elaboradas por la concejalía de Mercados.

Aunque la periodicidad de este mercadillo de La Corredoria será semanal y se celebrará los sábados, habrá excepciones en jornadas festivas como el día de Navidad y el 1 y el 6 de enero. Se baraja también suspenderlo durante un sábado de junio para no entorpecer la celebración de las fiestas patronales de San Juan.