PP y PSOE frenan el debate sobre la reapertura del viejo enlace de La Corredoria a la AS-II: "Esto genera frustración y desconfianza"

Los representantes del PSOE y el PP en la comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales –un órgano del Principado cuya función principal es atender las demandas individuales o colectivas de los ciudadanos, una especie de Defensor del Pueblo– votaron ayer en contra de la permitir que los portavoces de los vecinos de La Corredoria comparezcan ante dicha comisión para poner sobre la mesa una reivindicación que lleva años sin respuesta: la reapertura del viejo enlace a La Corredoria desde la carretera que une Oviedo con Gijón (AS-II). El veto de socialistas y populares también lleva acarreado que los vecinos puedan acudir al parlamento asturiano para exponer sus planteamientos y promover un debate sobre el asunto, una opción que sólo es posible con el apoyo favorable de la comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales.

El enlace que conectaba directamente con la calle ingeniero Francisco Pintado desde la rotonda de Cuyences estuvo abierto hasta septiembre del 2019, cuando se inauguró la actual conexión desde la citada glorieta con el fin de favorecer un mejor acceso al HUCA. Los representantes de la plataforma que exige la reapertura de ese vial –un colectivo que engloba a varias asociaciones del barrio y también de localidades como Villapérez, Cuyences o Cayés– consideran que esa decisión ha traído consigo «importantes perjuicios a la movilidad, a la seguridad ciudadana y a la calidad de vida de miles de ciudadanos», así que en el escrito que presentaron para exigir su comparecencia ante la comisión exigen soluciones. «Tras años de inacción, ambigüedad y promesas incumplidas la consejería de Fomento anunció su disposición a estudiar una reapertura parcial del enlace. En consecuencia, el Ayuntamiento de Oviedo cumplió con el trámite inicial de presentar la solicitud requerida», recoge el texto.

Los vecinos van más allá. «Lejos de avanzar hacia una solución la consejería ha añadido nuevas exigencias burocráticas», señalan los vecinos, que se quejan de la «falta de transparencia» del Principado . «Durante todo este proceso los vecinos no han recibido información clara ni precisa por parte de las autoridades regionales a cerca de las razones técnicas del cierre original del enlace o los criterios actuales que impiden su reapertura», entre otras cosas. «Esta falta de transparencia vulnera los principios de buena administración y participación ciudadana generando frustración y desconfianza», subrayan.