Aparecen pintadas contra Barbón y Canteli en el viejo enlace de la AS-II a La Corredoria: "El pueblo no os importa"

Los bloques de hormigón que impiden el paso de vehículos por el viejo enlace a La Corredoria desde la carretera que une Oviedo con Gijón (AS-II) amanecieron la mañana de este miércoles plagados de pintadas contra el presidente regional, el alcalde de Oviedo y los partidos a los que representan. "Ayuntamiento y Principado inútiles. Canteli y Barbón lo mismo", "PP y PSOE sólo la poltrona, el pueblo no os importa", rezan algunas de esos mensajes. Fuentes consultadas por este diario aseguran que el pasado martes también aparecieron pintadas en la zona, aunque fueron borradas a primera hora de la mañana.

Las pintadas vuelven a aparecer justo después de que LA NUEVA ESPAÑA publicase en exclusiva que los representantes del PSOE y el PP en la comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales –un órgano del Principado cuya función principal es atender las demandas individuales o colectivas de los ciudadanos, una especie de Defensor del Pueblo– votaron en contra de permitir que los portavoces de los vecinos de La Corredoria comparezcan ante dicha comisión para poner sobre la mesa una reivindicación que lleva años sin respuesta: la reapertura del viejo enlace que conectaba directamente con la calle ingeniero Francisco Pintado desde la rotonda de Cuyences.

El veto de socialistas y populares también lleva acarreado que los vecinos puedan acudir al parlamento asturiano para exponer sus planteamientos y promover un debate sobre el asunto, una opción que sólo es posible con el apoyo favorable de la comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales.

Movilizaciones

Los miembros de la plataforma que exige la reapertura del antiguo enlace a la AS-II –un colectivo que engloba a varias asociaciones del barrio y también de localidades como Villapérez, Cuyences o Cayés– están que trinan con la actuación de PP y PSOE en la comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales. La mañana de este miércoles, acompañados por los concejales de IU Cristína Pontón y Alejandro Suárez, comparecieron ante los medios de comunicación para criticar la postura de PP y PSOE ante un asunto que consideran "vital" para el barrio y amenazaron con convocar movilizaciones si no se atiende a sus reivindicaciones. "Sus señorías del PP y el PSOE tuvieron a bien aúnar fuerzas y usar sus votos en conjunto para escuchar a los vecinos pasando el rodillo del bipartidismo", dice Emilio Pérez, uno de losportavoces de la plataforma vecinal de La Corredoria.

Los vecinos están hartos. "Nadie quiere oírnos, ni en el Principado ni en el Ayuntamiento. Somos un barrio de más de 30.000 habitantes, así que nos escucharán cuando se acerquen las elecciones, cuando vayan al barrio a darnos besos, abrazos y pegatinas", señala Emilio Pérez. "El enlace está hecho, no cuesta un euro y puede abrirse perfectamente", añade. "Esto es una auténtica vergüenza, ni siquiera se dignan a recibirnos y escucharnos", subraya.