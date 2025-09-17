Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Malcorne" sigue buscando equipo: finalmente no dirigirá al alevín de La Corredoria

El poleso José Manuel Vigil acaba de obtener la insignia de oro de los entrenadores de fútbol

José Manuel Vigil, junto a Juanjo Corujo con la insigina de oro

José Manuel Vigil, junto a Juanjo Corujo con la insigina de oro

Pola de Siero

El entrenador poleso José Manuel Vigil, "Malcorne", sigue buscando equipo para entrenar, tras fracasar la necogiación con el equipo de La Corredoria con el que estaba en conversaciones. El sierense aspiraba a dirigir a los alevines, pero aunque no ha podido ser, afirma que seguirá diponible.

"Seguiré hasta que el cuerpo aguante", dice, tras haber sido distinguido la semana pasada con la insignia de oro del comité asturiano de entrenadores. Un galardón que reconoce su larga carrera, iniciada en el año 1970 al frente del Olimpic de Siero.

"Malcorne" es todo un clásico de los banquillos asturianos, con numerosos méritos en su palmarés: puede presumir de haber subido de categoría a varios equipos regionales, e introdujo numerosas innovaciones en la forma de entrenar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los hosteleros de la avenida de Galicia planean unificar el diseño de las terrazas: 'Ahora hay más clientes
  2. El test de San Mateo con Javi Rozada: 'Quiero ver al Sporting de Portugal en el Tartiere
  3. Confirmado, el transporte urbano de Oviedo irá a la huelga en pleno San Mateo: estas son las fechas y los desacuerdos entre empresa y trabajadores
  4. Este es el bosque de Oviedo que contará con nuevos senderos para atraer paseantes
  5. Peregrinos de todo el mundo, de oración ante el Santo Sudario de Oviedo: 'Es un tiempo para la reconciliación y para la esperanza
  6. Ángela Show: 'Oviedo es la ciudad de los zombis, hace falta ‘Show’
  7. La Corredoria estrenará mercadillo con 60 puestos el último sábado de este mes
  8. Esteban Morales, alcalde de barrio de Ciudad Naranco: 'En cinco años Almacenes Industriales será un espacio totalmente renovado

"Malcorne" sigue buscando equipo: finalmente no dirigirá al alevín de La Corredoria

"Malcorne" sigue buscando equipo: finalmente no dirigirá al alevín de La Corredoria

El PP rectifica e invita a los vecinos de La Corredoria a comparecer en la comisión de Infraestructuras para tratar la reapertura del enlace a la AS-II

El PP rectifica e invita a los vecinos de La Corredoria a comparecer en la comisión de Infraestructuras para tratar la reapertura del enlace a la AS-II

Aparecen pintadas contra Barbón y Canteli en el viejo enlace de la AS-II a La Corredoria: "El pueblo no os importa"

Aparecen pintadas contra Barbón y Canteli en el viejo enlace de la AS-II a La Corredoria: "El pueblo no os importa"

PP y PSOE frenan el debate sobre la reapertura del viejo enlace de La Corredoria a la AS-II: "Esto genera frustración y desconfianza"

PP y PSOE frenan el debate sobre la reapertura del viejo enlace de La Corredoria a la AS-II: "Esto genera frustración y desconfianza"

La Corredoria estrenará mercadillo con 60 puestos el último sábado de este mes

La Corredoria estrenará mercadillo con 60 puestos el último sábado de este mes

Hablar de calidad, el debate que necesita la educación asturiana

Hablar de calidad, el debate que necesita la educación asturiana

El colegio Ángel González estrena un mural del poeta

El colegio Ángel González estrena un mural del poeta

Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: "superaulas" y techos ajardinados en una obra "icónica"

Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: "superaulas" y techos ajardinados en una obra "icónica"
Tracking Pixel Contents