El PP rectifica e invita a los vecinos de La Corredoria a comparecer en la comisión de Infraestructuras para tratar la reapertura del enlace a la AS-II
La diputada regional Cristina Vega considera que deben ser escuchados después de que su partido y el PSOE votasen en contra de escuchar a la plataforma que exige que se habilite de nuevo el vial
El Partido Popular invitó esta mañana a los portavoces de los colectivos vecinales de La Corredoria a que defiendan en el seno de la comisión de Infraestructuras de la Junta General del Principado su reivindicación para que el Gobierno asturiano reabra el viejo enlace del barrio ovetense con la autovía que une la capital asturiana con Gijón (AS-II). Así lo transmitió la diputada regional del PP y portavoz de Infraestructuras, Cristina Vega, quien considera que los vecinos han de tener la oportunidad de "exponer en el Parlamento regional una petición que llevan años demandando".
Con este anuncio, el PP rectifica su actuación durante la comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales –un órgano del Principado cuya función principal es atender las demandas individuales o colectivas de los ciudadanos, una especie de Defensor del Pueblo– celebrada el pasado lunes, donde tanto los populares como el PSOE votaron en contra de permitir que los portavoces de los vecinos de La Corredoria comparezcan ante dicha comisión para poner sobre la mesa una reivindicación que consideran "vital" para el barrio, como publicó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA.
Los bloques de hormigón que impiden el paso de vehículos por el viejo enlace a La Corredoria desde la carretera que une Oviedo con Gijón (AS-II) amanecieron la mañana de este miércoles plagados de pintadas contra el presidente regional, el alcalde de Oviedo y los partidos a los que representan.
