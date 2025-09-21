Adjudicados 90 puestos para el mercadillo de La Corredoria
Los vendedores de productos de la huerta ocuparán ocho de los puntos habilitados
El mercadillo de La Corredoria ya tiene vendedores. El Ayuntamiento acaba de publicar la lista de adjudicatarios de 90 puestos que integrarán la cita comercial que se celebrará cada sábado en la plaza del Conceyín. Las listas publicadas por el Consistorio contemplan también una lista de reservas que ocuparán puntualmente y mediante sorteo espacios del mercadillo. De los puestos adjudicados, 81 corresponden a venta generalista, mientras que otros ocho han sido adjudicados a vendedores de excedentes de productos de la huerta, al que hay que añadir uno más de venta de pollos asados. En el apartado de puestos de venta generalista quedan como reservas diez vendedores los cuales podrán instalarse en cinco puestos reservados como ocupación repartida por períodos de dos meses naturales a través de un sorteo que se realizará en el segundo mes anterior a la ocupación por parte del gestor del mercado. El Alcalde, Alfredo Canteli, anunció hace unos días que el mercado se celebrará por primera vez el último sábado de este mes.
