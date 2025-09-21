Se busca millonario en La Corredoria: el Joker de la Primitiva deja un gran premio en el barrio

El sorteo del Joker de 'La Primitiva' de este sábado, víspera de la festividad de San Mateo, ha dejado un suculento premio de nada menos que un millón de euros en Oviedo. Se trata de un boleto sellado en el despacho receptor número 57.825 de Oviedo, situado en el estanco del número 154 de La Corredoría Baja, un establecimiento que en los últimos años ya ha repartido suerte en varios sorteos.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' ha estado formada por los números 34, 39, 20, 35, 32 y 38. El número complementario es el 43, el reintegro el 0 y el Joker, el número del boleto sellado en La Corredoria que tiene un millón de premio fue el 3375423. La recaudación ha ascendido a 9.665.732 euros.

Comienza ahora la búsqueda del nuevo millonario, que bien podría ser un comprador habitual del barrio o uno de los muchos clientes del establecimiento que suelen parar a comprar participaciones cuando van de paso hacia otras zonas de la capital asturiana.

En el sorteo de La Primitiva de este sábado no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 3.100.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 11.800 de Sant Pere de Ribes (Barcelona); en el nº 42.120 de Jerez de la Frontera (Cádiz); en el nº 44.845 de Tinajo (Las Palmas) y en el nº 51.965 de Torremolinos (Málaga), premiados cada uno con 50.397 euros.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 146 boletos acertantes premiados cada uno con 2.531,38 euros.