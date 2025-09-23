La empresa de la transformación de la Avenida de Galicia de Oviedo en bulevar inicia unas obras muy esperadas en La Corredoria

La infraestructura llamada a acercar La Corredoria con el polígono industrial más activo de Oviedo comienza a convertirse en realidad. Máquinas y operarios de la empresa Arposa, la misma que a día de hoy continúa rematando el nuevo bulevar de la avenida de Galicia, empezaron este martes a dejarse ver trabajando en la construcción del nuevo carril-bici llamado a revolucionar la movilidad en esta parte de la ciudad. El nuevo trazado, de 2,5 kilómetros de largo, supondrá una inversión de casi un millón de euros y estará listo en diez meses, es decir, en torno a julio de 2026. «Cumplimos con un compromiso electoral y ratificamos nuestra apuesta por el fomento de los medios de transporte alternativos sin demonizar al vehículo privado, potenciando una movilidad sostenible y un estilo de vida más saludable y con respeto al medio ambiente», explicó el concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta.

Esta inversión permitirá construir una senda ciclable con la que se conectará el centro de Formación Profesional de Cerdeño con el carril bici ya existente en el parque Llaviada de La Corredoria. La actuación, que aprovechará parcialmente caminos ya existentes y acondicionará otros tramos nuevos, supone la primera fase de otro paquete de obras que lo unirán con la rotonda de Santullano y plaza de la Cruz Roja. La concejalía de Cuesta habilitará un vial de preferencia ciclista que en buena parte de los casi dos kilómetros y medio de recorrido irá paralelo a aceras e incluso calzadas recuperadas a través de las obras previstas.

El proyecto técnico, de 570 folios, detalla cómo se aprovechará el espacio de la vieja vía del ferrocarril en Cerdeño y terrenos del polígono industrial de titularidad pública para construir carriles de entre dos y tres metros de ancho, dependiendo del tramo. A lo largo de todo el trazado habrá alumbrado público y se utilizarán infraestructuras ya existentes para burlar la Autopista y otros viales muy transitados. El carril bici partirá del centro de FP en sentido hacia la calle Dinamarca del polígono, la cual atravesará continuando hasta llegar a la vía del tren colindante con Siero y continuará en paralelo a la misma hasta la glorieta de Parque Principado. Una vez allí, se desviará por el paso subterráneo actualmente inutilizado que da a los huertos urbanos de La Corredoria y seguirá hasta conectar con el carril bici del parque Llaviada, el cual lleva hasta el campo de Matalablima, en el barrio de La Monxina.

Para Cuesta, el inicio de estos trabajos supone un nuevo hito sobre los cambios en la movilidad en la capital del Principado. “Damos inicio a la primera fase de una actuación que representa la apuesta más ambiciosa por la implantación de carriles bici en Oviedo. Con esta obra articularemos un trazado que integrará toda la zona norte de la ciudad y conectará a través de carriles bici segregados con Siero, pudiendo retornar al centro a través de la Monxina y Guillén Lafuerza, cruzar la autopista A-66 por el arpa de Santullano y circular por la reurbanizada margen derecha de esa infraestructura viaria hasta desembocar en la rotonda de Santullano", explica el segundo teniente de alcalde, sobre un proyecto que, recuerda, es "un compromiso electoral" del PP.