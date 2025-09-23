Las manos de La Corredoria que conquistan a Tamara Falcó: "Es exactamente lo que quería"

El talento ovetense vuelve a brillar en el panorama nacional de la moda y la belleza. Gabriel Llano, peluquero nacido y criado en el barrio de La Corredoria, ha sido el encargado de realizar el último cambio de look de la marquesa de Griñón, Tamara Falcó.

La hija de Isabel Preysler compartió en su perfil de Instagram el resultado de su nueva coloración capilar, un tono bautizado como Espresso Martini Brunette, que definió como “ese marrón profundo que me recuerda a mi infancia, pero con un giro más sofisticado”. Falcó acompañó sus palabras con un mensaje de agradecimiento directo al estilista asturiano: “Gracias @gabriel_llano por tu profesionalidad y por entender exactamente lo que quería”.

Por su parte, Llano también se hizo eco de la colaboración en redes sociales, donde subrayó el poder de los colores de Wella Professionals para realzar la belleza natural: “La magia de un color que potencia tu brillo natural. Con #SurrealColor logramos un acabado sofisticado, luminoso y lleno de vida”.

El ovetense, que comenzó su trayectoria en La Corredoria antes de trasladar su talento a los principales centros de belleza del país, se ha consolidado como una referencia para celebridades, artistas y personalidades públicas. Su historia es la de un joven que salió del barrio con tijeras en mano y que hoy pisa fuerte en el circuito de las tendencias capilares más exclusivas.

La colaboración con Tamara Falcó supone un nuevo hito en la carrera de Gabriel Llano, demostrando que las raíces humildes y el trabajo constante pueden abrir puertas hasta lo más alto del escaparate mediático. La historia de Gabriel Llano es la de un niño de La Corredoria que anhelaba ser peluquero. "Me imaginaba en un salón trabajando y siempre tuve la inquietud de que quería ser bueno", comentó el pasado abril a LA NUEVA ESPAÑA. Los sueños hay que trabajarlos y eso hizo. A sus 38 años gestiona el salón que hasta hace un lustro regentó el gran Ruphert en Madrid y, en la actualidad, es el peluquero de muchas famosas. Sus redes sociales dan cuenta de ello y tan pronto aparece con Victoria Federica en una sesión de fotos delante de la Torre Eiffel como atiende a las actrices Juana Acosta, Mar Flores, Andrea Duro o Ana Fernández. También es el hombre de confianza de influencers de la talla de Marta Pombo y María Fernández-Rubíes Soler o la diseñadora Inés Domecq.

La vida de este ovetense comenzó en La Corredoria y a su casa vuelve cada poco para estar rodeado de su familia. "De mi gente; provengo de una familiar absolutamente normal", dice. Su apoyo ha sido fundamental hasta llegar a la cima, aunque el camino no ha sido fácil. Primero, estudió en el instituto Pérez de Ayala, de Ventanielles, el ciclo de Peluquería y Estilismo. La escuela Rizos fue donde atendió profesionalmente a las primeras clientas y empezó como todos: lavando cabezas.

Poco a poco se abrió el camino hasta llegar a Madrid. "Tenía 18 años", recuerda. Un día conoció a un grande del sector y lo conquistó. "Empecé a asistir a Moncho Moreno y acompañarle en las sesiones de fotos". A lo largo de su carrera ha viajado por medio mundo acudiendo a las grandes citas de la moda o acompañando a las famosas en sesiones de fotos. Francia, Japón, Italia han sido algunos de los países en los que ha trabajado. También emprendió una aventura de seis meses en Nueva York. Volvió a Madrid.