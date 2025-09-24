Regresan las tardes de merienda y diversión para los más pequeños en la Casa de Cultura de la Corredoria
La actividad, prevista a las 16.30 horas, busca ofrecer a los pequeños "diversión y que aprendan a compartir"
Pelayo Méndez
El próximo viernes 26 de septiembre a las 16.30 horas regresan las tardes “entre amigos” a la Casa de Cultura y Encuentro de la Corredoria. La actividad recupera la normalidad después del parón por las vacaciones de verano, a partir de esta semana, se celebrará un viernes al mes durante el curso escolar.
La actividad cuenta con la participación de los alumnos del Centro Socioeducativo Alfalar, no obstante, todos los niños interesados en asistir podrán disfrutar de la actividad. La inscripción es completamente gratuita, el único requisito que se pone desde la organización es llevar algo de comer para compartir a la hora de la merienda. “El objetivo es que se lo pasen bien y que aprendan a compartir con los demás”, explicó Araceli Salamanca, responsable de la Casa de Cultura y Encuentro de la Corredoria.
La dinámica de estas jornadas de convivencia para los más pequeños sigue siendo la misma que el curso pasado. Los niños disfrutan de la merienda mientras ven un cortometraje que ronda la media hora de duración, después realizan alguna manualidad sencilla y acaban jugando un rato antes de irse a su casa. “Los padres pueden venir y quedarse durante las actividades. Nos viene bien que alguno esté presente para ayudarnos con el tema de la merienda”, recordó Salamanca.
