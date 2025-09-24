Vecinos de La Corredoria alerta de plagas de ratas en varios espacios públicos
Los vecinos manifiestan su indignación por la situación y reafirman que “no se trata de casos aislados”
Pelayo Méndez
Las primeras lluvias otoñales y el regreso de la humedad a las calles de La Corredoria desataron una oleada de quejas en redes sociales por el avistamiento de roedores en diferentes puntos del barrio. Los vecinos manifiestan su indignación por la situación y reafirman que “no se trata de casos aislados, esto ya es una plaga”.
La gran mayoría de las hipótesis apuntan a la demora en la recogida de basuras y a la falta de saneamiento en el alcantarillado del barrio. Estos roedores campan a sus anchas, principalmente, por las diferentes zonas verdes de La Corredoria, pero los vecinos destacan que también se han visto ejemplares en la calle Emilio Llaneza a plena luz del día.
La Plaza del Conceyín, que espera albergar el próximo sábado el estreno del mercadillo del barrio, es uno de los puntos por los que los vecinos muestran más preocupación. Algunos informaron de la situación al Ayuntamiento a través de la aplicación “Oviedo Incidencias Parques y J”.
Muchos destacan el gran tamaño de los roedores, los más exagerados aseguran que “son grandes como gatos”. La preocupación por el devenir de la situación, con el más que probable aumento de las precipitaciones en las próximas semanas, es generalizada y se espera una intervención municipal “inmediata”.
