Vuelta de tuerca en un suceso que conmocionó a La Corredoria: La Científica exculpa a "Oscarín" y dice que el "Viejo Leo" se suicidó

Vuelta de tuerca en la investigación de la muerte de Leónidas Laborde, el ecuatoriano conocido como el "Viejo Leo" que apareció muerto el 20 de diciembre del año pasado en un piso de La Corredoria. Tras los exhaustivos análisis de las pruebas de ADN recogidas en la vivienda en la que se encontró el cadáver –estudios que se llevaron a cabo en el Laboratorio territorial de Biología de La Coruña y en el de la Comisaría General de Policía Científica de Madrid– los responsables de la Brigada Provincial de Policía Científica han enviado un informe al juzgado que instruye el caso en el que se refleja que la muerte de Leónidas Laborde "fue autolítica".

El documento al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA exculpa por lo tanto a Óscar Sánchez López, conocido en La Corredoria como "Oscarín", un enfermo de esquizofrenia al que cuidaba el fallecido y con quien convivía desde hace años. "Oscarín" fue detenido el mismo día en el que apareció el cadáver del "Viejo Leo" y llegó a pasar tres meses en la cárcel como único sospechoso de haber acabado con la vida del fallecido, que presentaba una puñalada a la altura del corazón el día que su cuerpo fue hallado en la cocina del piso que ambos compartían. "No se han encontrado evidencias que señalen a Óscar Sánchez López o a un tercero como responsables de la muerte de Leónidas Francisco Laborde Escobar", recoge el informe de las conclusiones de la Brigada Provincial de Policía Científica. "El arma utilizada fue el cuchillo de puntilla localizado en el cajón de utensilios de la cocina. La sangre que manchaba el cuchillo y el pelo adherido a la hoja ensangrentada pertenecían a la víctima. No se obtuvo perfil genético de Óscar en el cuchillo. No hay evidencia alguna que haga sospechar que el arma utilizada o la propia escena donde ocurrió el hecho hubieran sido manipuladas o alteradas de forma deliberada tratando de destruir u ocultar pruebas", añade el texto antes de la conclusión definitiva. "Los trabajos realizados por este grupo y los resultados de los análisis efectuados permiten afirmar que la muerte violenta de Leónidas Francisco Laborde Escobar fue autolítica", subrayan los investigadores.

Las conclusiones de la Policía Científica chocan, sin embargo, con las de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Jefatura Superior de Policía de Asturias (UDEV), que en un informe al que también tuvo acceso en su día este diario descarta "con seguridad" que el "Viejo Leo" pudiese haberse suicidado, defiende que la muerte de su cuidador es "violenta y de etiología homicida" y refleja que "todo indica" que la autoría es atribuible a "Oscarín".

La distancia que hay entre el fregadero y el cajón en el que estaba el presunto arma homicida, junto al que estaba el cuerpo del "Viejo Leo", le sirve a la UDEV para descartar de la posibilidad del suicidio. "Es totalmente incoherente que una persona se clave a sí misma un cuchillo en el corazón, lo que le produciría posiblemente la muerte inminente, en todo caso un estado de shock, y tuviese la preocupación de lavar el arma mencionada, desplazarse 3 ó 4 metros, guardar ese cuchillo en un cajón y caer posteriormente desplomado", recoge el informe de la UDEV.