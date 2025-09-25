¿Asesinato o suicidio? Un informe sobre el cuchillo esclarecerá (por fin) la muerte del "Viejo Leo" en La Corredoria

La jueza que investiga la muerte de Leónidas Laborde –un ecuatoriano de 67 años conocido cariñosamente como el "Viejo Leo"– ha emitido una providencia en la que le pide al Instituto de Medicina Legal de Asturias "que proceda a emitir informe definitivo de autopsia del fallecido", una resolución que puede ser "determinante" para esclarecer si el hombre pudo quitarse la vida clavándose a sí mismo un cuchillo en el corazón o si, en caso contrario, fue otra persona la que le dio muerte el 20 de diciembre del año pasado en el piso de La Corredoria en el que trabajaba como interno.

El informe definitivo de la autopsia, entre otras cosas, arrojará información sobre la trayectoria del arma blanca empleada, la profundidad de la herida y la posición de la víctima o de un posible agresor. Ese informe también permitirá saber si la herida "corto punzante" que presentaba el fallecido es compatible con un acto de autolisis. El cadáver del "Viejo Leo" apareció en la cocina de la vivienda que compartía con Óscar Sánchez, un enfermo de esquizofrenia al que cuidaba desde hace años y que permanece en libertad provisional como único investigado por la muerte de Leónidas Laborde. "Oscarín" –así se le conoce cariñosamente en La Corredoria– llegó a estar tres meses en la cárcel y ahora tiene que presentarse periódicamente en los juzgados.

Las versiones sobre la implicación de "Oscarín" son diferentes incluso entre los responsables de los distintos departamentos policiales. Como publicó ayer en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, los responsables de la Brigada Provincial de Policía Científica han enviado un informe al juzgado que instruye el caso en el que se refleja que la muerte de Leónidas Laborde "fue autolítica". El documento exculpa por lo tanto a "Oscarín". "No se han encontrado evidencias que señalen a Óscar Sánchez López o a un tercero como responsables de la muerte de Leónidas Francisco Laborde Escobar", recoge el informe. "Los trabajos realizados por este grupo y los resultados de los análisis efectuados permiten afirmar que la muerte violenta de Leónidas Francisco Laborde Escobar fue autolítica", subrayan los investigadores.

Acto homicida

Las conclusiones de la Policía Científica chocan, sin embargo, con las de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Jefatura Superior de Policía de Asturias (UDEV), que en un informe descarta "con seguridad" que el "Viejo Leo" pudiese haberse suicidado, defiende que la muerte de su cuidador es "violenta y de etiología homicida" y refleja que "todo indica" que la autoría es atribuible a "Oscarín".

La distancia que hay entre el fregadero y el cajón en el que estaba el presunto arma homicida, junto al que estaba el cuerpo del "Viejo Leo", le sirve a la UDEV para descartar de la posibilidad del suicidio. "Es totalmente incoherente que una persona se clave a sí misma un cuchillo en el corazón, lo que le produciría posiblemente la muerte inminente, en todo caso un estado de shock, y tuviese la preocupación de lavar el arma mencionada, desplazarse 3 ó 4 metros, guardar ese cuchillo en un cajón y caer posteriormente desplomado", recoge el informe de la UDEV.