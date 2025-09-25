Atención conductores de Oviedo: el estreno del mercadillo de La Corredoria afectará así al tráfico en la zona

La expectación crece conforme se acerca la esperada inauguración del mercadillo semanal de La Corredoria. Este sábado, a partir de las nueve de la mañana, todos los vecinos del barrio más poblado de Oviedo podrán visitar los diferentes puestos que se colocarán en la plaza del Conceyín, pero toda novedad conlleva una serie de consecuencias logísticas.

En este caso, llegan en forma de prohibiciones de estacionamiento en la calle Cardenal Álvarez Martínez, la que atraviesa la explanada donde se colocan los vendedores, entre las 05.00 y las 16.00 horas del próximo sábado.

La decisión provocó un intenso debate en los perfiles de las redes sociales del Ayuntamiento, con dos grupos claramente diferenciados. Por un lado, están aquellos que entienden que los comerciantes necesitan ese espacio para colocar el tenderete y aparcar los vehículos que utilizan para trasportar su mercancía. Por otro, están los vecinos que rehúyen de la idea del mercadillo y, desde el primer momento, preferían que todo siguiese como estaba hasta ahora.

Esta prohibición no será algo puntual, teniendo en cuenta que el mercadillo tendrá una periodicidad semanal, los vecinos que dejaban el vehículo en esta zona ya están buscando alternativas. Aunque muchos aseguran que "sobra espacio para aparcar los fines de semana" y creen que lo único que trastoca esta medida es la comodidad.