La Corredoria estrena el sábado su mercadillo semanal con 74 puestos de venta y todo tipo de productos

Después de mucho tiempo de espera, una de las reivindicaciones más demandadas por los vecinos de La Corredoria va a hacerse realidad. Este sábado, a las nueve de la mañana, abrirá al público el mercadillo del barrio, una cita que se celebrará semanalmente y contará con 74 puestos de venta ambulante con todo tipo de productos. El mercadillo funcionará hasta las tres de la tarde.

El mercadillo de La Corredoria contará con 54 puestos de venta generalista con concesión para cuatro años, 5 puestos dobles que se rotarán por periodos de dos meses, 8 puestos hortofrutícolas, una camioneta con asador de pollos y otra de quesos asturianos. Además, habrá con un puesto de información atendido por personal del Ayuntamiento de Oviedo.

Para dinamizar la inauguración, el público podrá disfrutar de la música de la Real Banda de Gaitas de Oviedo y de la agrupación folclórica A Media Legua, que ofrecerá bailes regionales dentro del programa Folclore en la Calle. La música y el baile se acompañarán con el reparto de sidra y bollos preñaos entre los asistentes a partir de la una de la tarde.

Para los más pequeños habrá un amplio programa de talleres y actividades relacionadas con el mercado, todos ellos gratuitos y de acceso libre hasta completar aforo. Eso será a partir de las diez y media de la mañana. Además, desde el Área de Empleo del Ayuntamiento se desarrollarán talleres en el marco del Proyecto Ecoempleo, que incluirá propuestas como "¿Quién soy?", "Ecoplay", "DIY Dominó ecológico", "Mascotas Eco" y "¡Completa el bingo!". El taller de empleo Oviedo Disfruta Cultura presentará otros talleres, como "Jugando en el mercado", con actividades como la confección de frutas en abanicos, minibarbacoas en plastilina, peces de papel y globos, pizzas de papel, helados y zumos de cartón. Por su parte, la Escuela Taller de Teatro de Pumarín ofrecerá los talleres "Detective de mercado", "De plaza en plaza", "Noticiario de La Corredoria" y la creación de chapas personalizadas.

Actividades para niños

Además, la actividad infantil "El Mercadín" convertirá el mercado en un rincón especial donde los más pequeños se transformarán en auténticos artesanos, comerciantes y clientes, utilizando como moneda de intercambio El Carbayón. Una propuesta original que invita a crear, jugar y aprender, descubriendo el valor de la imaginación y la cooperación. Esta actividad también se repetirá los sábados 4, 11 y 18 de octubre.

La convocatoria de este mercado despertó un gran interés, con 168 solicitudes presentadas por parte de los comerciantes. Los puestos, cuyo diseño se inspira en los grandes mercados europeos, cuentan con características que lo convertirán "en un referente en el norte de España". La plaza del Conceyín, es además una de las más grandes de España, lo que hará de este mercadillo un atractivo destacado tanto para los vecinos como para visitantes de otros puntos de Asturias.

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, de quien depende este nuevo mercado, tiene claro que la apertura del mercadillo es un acierto. "La Corredoria estrena un proyecto que era un compromiso electoral de nuestro equipo de gobierno, liderado por el alcalde Alfredo Canteli, y que ya es una realidad. Con este mercado damos vida y actividad al barrio, al mismo tiempo que ofrecemos a vecinos y visitantes un espacio para disfrutar de la gastronomía y del comercio local", señala. "Estamos convencidos de que se convertirá en un punto de encuentro para los ovetenses y en un referente en el norte de España, y además contribuirá a reforzar el tejido productivo de la zona y a fomentar el consumo en el comercio de proximidad y en la hostelería del barrio", añade.