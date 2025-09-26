La SCDR Corredoria, "rival a batir" en el inicio de una temporada futbolística cargada de ambición

"Año nuevo, vida nueva", este es el mantra que se repite desde julio en las oficinas de la S.D.C.R. La Corredoria. La pasada temporada concluyó con un descenso a 3.ª Asturfútbol, la antigua Segunda Regional. Echando la vista atrás, los dirigentes lamentan "perder puntos en casa que no se debían haber escapado" y recuerdan las plagas de lesiones que lastraron a la plantilla. No obstante, aseguran que el club ya pasó página y, cuando se les pregunta por objetivos, la primera palabra que se les viene a la cabeza es "ascenso".

"Esperamos empezar con una victoria este fin de semana y queremos que el equipo esté peleando por subir a directo. La alternativa es jugar el play-off, pero esa vía es mucho más complicada", comentó Ismael Aguirre, vicepresidente de la entidad desde su fundación, sobre las expectativas de la temporada. "Somos conscientes de que tenemos un grupo con rivales fuertes, pero creo que somos el rival a batir. Venimos de descender y hemos confeccionado una plantilla muy compensanda, totalmente consensuada con el entrenador", añadió.

La idea de subir de categoría no se limita al primer equipo. La sección de fútbol sala y las categorías inferiores también aspiran a dar un paso al frente, después de un año con varias decepciones. El club cuenta con 14 equipos de categorías inferiores, prácticamente dos equipos por categoría. El alevín y el infantil regresaron a segunda la campaña anterior; de estos se espera lograr la permanencia, pero los cadetes y los juveniles están en tercera, con ganas de resarcirse de los descensos del año pasado.

Ismael Aguirre, vicepresidente, y Alfonso Alonso, presidente, en las oficinas del club. / LNE

"Tenemos bastantes chavales, pero, de alevines para abajo, se nota el descenso en la natalidad. Es un problema que afecta a todos los niveles y el fútbol base no iba a ser una excepción", remarcó Aguirre. "Otro problema que tenemos es que muchos equipos de otras zonas de Oviedo vienen a pesca a La Corredoria. Todo cambió, hay clubes que parece que ven cuotas en vez de jugadores y les hacen promesas que, muchas veces, no se cumplen con tal de ficharles", afirmó, criticando las formas de captación de algunas de las canteras de los equipos ovetenses.

La masa social del club ronda los 250 abonados; varía ligeramente dependiendo de la campaña. Los directivos distinguen dos grupos dentro de sus socios: unos ochenta, que son los que llevan siguiendo al equipo desde su fundación en 1994, y el resto, que son allegados de los diferentes jugadores que forman parte de la entidad. También agradecen el esfuerzo de los comerciantes del barrio que apoyan al equipo con patrocinios en la camiseta o en los faldones publicitarios de los carteles que se publican los días de partido.

La entidad tiene el foco puesto en el ahora, pero es inevitable mirar más allá de esta temporada. Manifiestan su satisfacción con el presente del club, recuerdan que cuando empezaron tenían un solo equipo benjamín y, a día de hoy, tienen más de 200 niños en su cantera. Confiesan que "el objetivo a largo plazo es la Preferente y la Tercera División, pero para llegar a esas categorías se necesita una capacidad económica de la que todavía no disponemos".