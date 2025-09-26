Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vox exige explicaciones al PP sobre el presente de la situación del enlace de La Corredoria

«Los vecinos del barrio tienen derecho a saber en qué situación se encuentra su demanda», exige Sonsoles Peralta

Estado del viejo enlace de la AS-II con La Corredoria.

Estado del viejo enlace de la AS-II con La Corredoria. / Irma Collín

Pelayo Méndez

La Corredoria

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Oviedo exige al PP de Canteli que esclarezca la situación sobre la reapertura del antiguo enlace de La Corredoria con la AS-II. «Dado que la situación de este enlace ha suscitado numerosas movilizaciones vecinales y debates plenarios, a fecha de hoy, desconocemos en qué situación se encuentran las actuaciones pendientes o si el Ayuntamiento de Oviedo ha recibido respuesta al escrito presentado a la Consejería competente», señaló Sonsoles Peralta, portavoz del grupo en el municipio.

Desde Vox reclaman que «los vecinos de este barrio ovetense tienen derecho a saber en qué situación se encuentra su demanda» y quieren conocer «si este equipo de gobierno ha hecho algún avance para colaborar con el Principado de Asturias en la reapertura de la conexión de La Corredoria».

