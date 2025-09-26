Vox exige explicaciones al PP sobre el presente de la situación del enlace de La Corredoria
«Los vecinos del barrio tienen derecho a saber en qué situación se encuentra su demanda», exige Sonsoles Peralta
Pelayo Méndez
El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Oviedo exige al PP de Canteli que esclarezca la situación sobre la reapertura del antiguo enlace de La Corredoria con la AS-II. «Dado que la situación de este enlace ha suscitado numerosas movilizaciones vecinales y debates plenarios, a fecha de hoy, desconocemos en qué situación se encuentran las actuaciones pendientes o si el Ayuntamiento de Oviedo ha recibido respuesta al escrito presentado a la Consejería competente», señaló Sonsoles Peralta, portavoz del grupo en el municipio.
Desde Vox reclaman que «los vecinos de este barrio ovetense tienen derecho a saber en qué situación se encuentra su demanda» y quieren conocer «si este equipo de gobierno ha hecho algún avance para colaborar con el Principado de Asturias en la reapertura de la conexión de La Corredoria».
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva conexión peatonal de Oviedo que el Ayuntamiento considera de 'máxima urgencia
- Herido tras estampar su BMW 'nuevo de paquete' contra una grúa en una gasolinera de La Corredoria
- Covadonga Díaz, concejala de Festejos de Oviedo: 'San Mateo fue un éxito, pero organizar diez conciertos en La Ería quizás sean un exceso
- El kamikaze de la 'Y', detenido en La Bolgachina: estaba en busca y captura y pendiente de entrar en prisión
- La empresa llevará a los juzgados a los trabajadores de los autobuses urbanos y les reclama 97.000 euros
- Alarma en Oviedo, un incendio en un quinto piso provoca un gran revuelo en una zona transitada y deja un herido
- Herido un repartidor en Oviedo tras impactar contra un coche y explotar la batería de su bicicleta
- Sidra y boños preñaos gratis, reclamo para el gran estreno (este sábado) del mercadillo de La Corredoria