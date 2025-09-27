La Corredoria se llena hasta los topes durante el estreno del "mercadillo de Asturias" y los comerciantes agotan sus existencias: "Es increíble"

Dice Tomás Salguero, un vecino de La Corredoria, que en los casi treinta años que lleva viviendo en este punto de Oviedo jamás había visto tanta gente junta. Riadas de personas acudieron la mañana de este sábado a la Plaza del Conceyín para no perderse la inauguración oficial del mercadillo semanal del barrio, una cita que arrancó con 74 puestos de venta ambulante de todo tipo de productos y el compromiso del alcalde de seguir creciendo. «Queremos llegar a los cien en poco tiempo. Tenemos comerciantes esperando y sitio para acogerlos», asegura Alfredo Canteli. «Esto tiene que convertirse en el mercadillo de Asturias. Estamos en el centro de la región, a quince minutos de las cuencas y a tiro de piedra de Gijón», añade el regidor.

El alcalde llegó a La Corredoria con gafas oscuras para protegerse del sol que brilló durante toda la mañana y seguir recuperándose de su reciente operación de cataratas, un proceso que «va perfectamente». Acompañado de varios concejales de su equipo de Gobierno y de Gaspar Llamazares (IU), Canteli cruzó el arco de entrada al nuevo mercadillo al ritmo de la música de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo. Después se dio un baño de masas, se hizo fotografías con muchos vecinos y visitó varios de los puestos del mercado. «Es un día importante para La Corredoria. El mercadillo era una vieja ilusión de los vecinos y un compromiso de hace más de un año, pero ya está hecho, ya arrancó y está espectacular», afirma Canteli. «Claramente es un éxito para la economía del barrio. Están los bares a reventar y la gente también va a comprar en las tiendas de la zona. Lo que vamos a hacer es seguir en la misma línea, que no es otra que cumplir lo que prometemos para este barrio y para todos», sostiene.

El llenazo en La Corredoria fue de tal calibre que los autobuses urbanos con destino al barrio desde el núcleo urbano de Oviedo estuvieron llenos a lo largo de toda la mañana. Muchos de los vendedores, de hecho, se quedaron sin algunos productos debido a la demanda. «A las once de la mañana ya había vendido los 300 bollos preñaos que traje. La verdad es que hay mucha gente, si esto se mantiene promete mucho», asegura Iván Pérez, que vende embutidos caseros y productos apícolas de la zona de Bello, en Aller.

Impulso para el barrio

Iván Pérez vendió todos sus bollos preñaos antes de que comenzasen a repartirse de manera gratuita entre los asistentes para celebrar el estreno del mercadillo. También hubo sidra para todos con motivo de la inauguración. «Esto es una fiesta. Lo cierto es que está todo muy bien organizado y que va a ser un buen impulso para la zona», explica Margot Troitiño, una vecina del barrio que ayer estaba de compras por el mercado con su amiga Mar Alonso, que vino desde Lugones para no perderse la cita. «Ahora ya no vamos a tener que salir del barrio para ir a un mercadillo. Esto le va a dar muchísimo ambiente a La Corredoria y todos vamos a salir ganando», añade Troitiño.

El vendedor allerano no fue el único que agotó sus existencias antes del cierre del mercadillo, que abre a las nueve de la mañana y termina a las tres de la tarde. «Tenías que haber venido antes a sacar la foto, ahora ya no tengo castañas», le dijo Alsira Manzano al redactor gráfico de LA NUEVA ESPAÑA cuando alzó su cámara frente a su puesto. «Ha sido increíble. No pensábamos que iba a haber tantísima gente. La verdad es que ha merecido la pena para instalarse aquí, pero creo que va a ser un mercado en el que se van a hacer muy buenas ventas a lo largo del año», sostiene la mujer. «Yo creo que también vamos a terminar los tomates», apuntaba su hijo Jacob Gavarri atento a la conversación. «Yo ya me he llevado algunos y también unos racimos de uvas», asegura Mónica Pérez, una clienta que también vive en La Corredoria.

Mario Canteli / Amor Domínguez

Mientras tanto, seguía la actividad por todo el mercadillo, repleto hasta los topes. «Hay muchísima gente y además se está vendiendo muy bien. No sé si será la novedad, pero estoy en otros muchos mercados de Asturias y en pocos se ve tanto ambiente como hay en este», dice Jorge Rosillo, un avilesino que se dedica al textil. «¡Todo a diez euros!», grita de vez en cuando para llamar la atención de todos aquellos que aún no se han fijado en los carteles que anuncian la oferta.

Vecinos satisfechos

La presidenta de la asociación de vecinos San Juan de La Corredoria, Maite Díaz, y uno de los portavoces del colectivo, Pablo Fernández Cabañas, estaban ayer radiantes durante el estreno del mercadillo. «Este es un proyecto que llevábamos mucho tiempo esperando. Nosotros fuimos los que le trasladamos al alcalde la necesidad que tenía el barrio, estuvimos en todo el proceso y Canteli ha cumplido con su palabra. Estamos muy contentos», afirma Fernández Cabañas. Muy cerca de los representantes vecinales, haciendo una larga cola para poder hacerse con un pollo asado, María del Mar González resumía lo vivido ayer en La Corredoria. «Está a reventar. Esta es la demostración de que este barrio lo necesitaba y de que va a ser un éxito», dice convencida. n