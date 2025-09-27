El mercadillo de La Corredoria seguirá creciendo hasta tener más de cien comerciantes: "Tenemos vendedores esperando y sitio para acogerlos"

Es una promesa del alcalde: el mercadillo de los sábados de La Corredoria llegará a tener más de cien comerciantes en un corto espacio de tiempo. "Esto tiene que convertirse en el mercadillo de Asturias", dijo la mañana de este sábado Alfredo Canteli durante la inauguración del mercado semanal del sábado. El rastrillo arrancó con un total de 74 puestos ambulantes con todo tipo de productos, con lo que, de llevarse a efecto el compromiso del regidor, el número de vendedores del mercadillo crecería al menos en un 25 por ciento. "Tenemos vendedores esperando y sitio para acogerlos", dice Canteli.

La convocatoria de este mercado despertó desde siempre un gran interés, con 168 solicitudes presentadas por parte de los comerciantes. Los puestos, cuyo diseño se inspira en los grandes mercados europeos, cuentan con características que lo convertirán "en un referente en el norte de España". La plaza del Conceyín, es además una de las más grandes de España, lo que hará de este mercadillo un atractivo destacado tanto para los vecinos como para visitantes de otros puntos de Asturias.

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, de quien depende este nuevo mercado, tiene claro que la apertura del mercadillo es un acierto. "La Corredoria estrena un proyecto que era un compromiso electoral de nuestro equipo de gobierno, liderado por el alcalde Alfredo Canteli, y que ya es una realidad. Con este mercado damos vida y actividad al barrio, al mismo tiempo que ofrecemos a vecinos y visitantes un espacio para disfrutar de la gastronomía y del comercio local", señala