Los vecinos del barrio, felices con el estreno: "Llevábamos mucho tiempo esperándolo porque se necesitaba"

La apertura del mercadillo semanal de La Corredoria ha sido recibido por todo lo alto en el barrio. "Llevábamos mucho tiempo esperándolo porque lo necesitábamos", asegura la presidenta del colectivo y alcaldesa de barrio, Maite Orozco. "Estamos seguros de que los vendedores van a quedar muy satisfechos porque en este barrio somos mucha gente y, además, estamos seguros de que van a venir otros muchos de fuera", añade Orozco.

Otro de los componentes del colectivo, Pablo Fernández Cabañas, se mantiene en la misma línea. "Este mercado va a suponer un gran impulso para el barrio. Se van a beneficiar los hosteleros y el resto de negocios de La Corredoria porque va a tener un efecto llamada", afirma Fernández Cabañas, que fue una de las personas que estuvo al frente de la iniciativa desde el principio. "Nosotros llegamos a presentar un proyecto del mercadillo en el Ayuntamiento que se parece mucho a lo que hoy en día se ha hecho realidad. El alcalde siempre estuvo con nosotros y ha cumplido con su promesa. Es cierto que ha tardado un poco, pero los trámites para poner en marcha no fueron fáciles", añade.

A los miembros de la asociación no les falta razón. Ayer, además del llenazo que presentaba la Plaza del Conceyín, también estaban a rebosar los negocios hosteleros de la zona. "Me han dicho que está todo reservado para comer. Es normal, esto va a pasar muchos sábados porque la gente viene al mercado y se queda", asegura el alcalde, Alfredo Canteli.