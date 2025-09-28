Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados

La Corredoria emerge en lo que va de siglo XXI como la gran cantera demográfica de Oviedo y Asturias en una historia que la vio nacer como camino real en tiempos de Carlos IV, cuando Francia se encontraba en plena Revolución, como atestigua el Mojón de la Media Legua, hoy medio camuflado en la que fue su ubicación original. La revolución demográfica del cuarto barrio más poblado de Asturias es mucho más reciente: en veinte años, la población de La Corredoria se ha multiplicado por cuatro, pasando de cinco mil a veinte mil vecinos. "Y no ha tocado techo", según advierte la alcaldesa de barrio, Maite Orozco.

El Mojón de la Media Legua, que marcaba la distancia de 3,3 kilómetros desde ese punto de La Corredoria a Oviedo, es testigo del ensanche de la vieja carretera entre Oviedo y Gijón, concebida en tiempos de Jovellanos como un tramo vital para comunicar la costa gijonesa con la meseta a través del puerto de Pajares. Una inscripción situada en la parte más alta de la columna tiene grabado el año de su construcción, 1789. Doscientos treinta y seis años después, este mojón constituye uno de los pocos vestigios de la antigua carretera entre Oviedo y Gijón, financiada "con cargo al impuesto de la sal", cuando La Corredoria ofrecía una estampa rural, surcada por las aguas tranquilas del río Nora, con molinos que aprovechaban su curso.

La fuente de los Cuatro Caños, con solo tres grifos a la vista en la plaza que ejerce de cruce de caminos entre la antigua y la nueva Corredoria, es el otro testigo impasible al paso de los siglos. El cuarto grifo, aseguran los vecinos, no es imaginario, sino que se encontraba en la fuente de Casagrande, a unos cuatrocientos metros en dirección a Cuyences, aunque quedó fuera de servicio hace ya casi un siglo.

Los primeros censos de La Corredoria hablan de una población formada por solo 139 familias en el año 1888, que vivían en su mayoría en casas de aldea, aunque también había alguna casona señorial, como la de los Torre Bandujo, también situada al borde de la antigua carretera a Gijón. Era cuando en La Corredoria, en concreto en El Cortijo, donde está ahora el centro social, había una gran curtidora, con actividad desde finales del siglo XIX a mediados del XX, favorecida por la presencia de manantiales y sobre todo de la fuente de la Casa Grande, hoy también desaparecida. Por entonces ya se daban reconversiones y El Cortijo acabó siendo años después una fábrica de anís.

Talleres de "xarrés"

En aquella aldea de vocación industriosa tuvo destilería Anís de la Asturiana, había tahonas, molinos y talleres de carros o "xarrés", nombre que recibía en la región el coche de caballos. Y en una margen de esa carretera estuvo el taller de carruajes Santos Secades, que hasta reparó vehículos militares en la Guerra Civil. De la década de los felices años veinte data otro de los elementos singulares de La Corredoria, el lavadero circular coronado por un paraguas de hormigón armado, cuya función no era otro que proteger a las mujeres de la lluvia, proyectado por el ingeniero Ildefonso Sánchez del Río conforme a un modelo también utilizado para otros tres lavaderos en el casco antiguo de Oviedo en la ahora conocida como Plaza del Paraguas; en Fuente de la Plata y en Olloniego. Reminiscencias de una Corredoria rural, que entonces tenía parajes con denominaciones tales como Aguamiera, el Molín de la Casuca, Les Matuques o Molinos de Sinicio, toponimia que hoy permanece en muchas calles de La Corredoria urbana.

La primera urbanización

La radiografía demográfica de un entorno eminentemente rural empezó a cambiar con su primera urbanización, La Carisa, una iniciativa pensada con un claro objetivo social , facilitar pisos a familias con escasos recursos. La experiencia no cuajó, una parte del vecindario acabó recurriendo al dinero rápido y fácil que suponía la venta de droga con algunos portales como epicentro del trapicheo y la convivencia saltó por los aires. Mientras Barcelona y Sevilla vivían su mágico 1992, medio millar de vecinos formaban patrullas ciudadanas para impedir el acceso de los potenciales compradores a La Carisa.

La asociación de vecinos San Juan acabó denunciando el problema en una comparecencia ante la Junta General del Principado. Un movimiento vecinal decisivo para erradicar la venta de drogas y que La Carisa, con el paso de los años, haya dejado de ser visto como un gueto.

Niños del colegio de La Corredoria, en una actividad . / Fernando Rodríguez

La evolución del padrón de La Corredoria permite comprobar lo reciente de una explosión demográfica sin parangón en Asturias en lo que va de siglo. Todavía era una localidad eminentemente rural en 1991 cuando no llegaba a los tres mil vecinos. Pasó el listón de los cinco mil habitantes cuando se acercaba el cambio de siglo y su desarrollo urbanístico se aceleró con la entrada en escena de Sogepsa, sociedad mixta que impulsó desarrollos de suelo residencial con miles de viviendas, muchas de ellas con algún grado de protección. La operación no estuvo exenta de polémica. Los dueños de muchos de aquellos terrenos rurales se resistían a deshacerse de un suelo, que iba a albergar futuras torres de pisos, en los procesos de expropiación forzosa por tasación conjunta, al considerar que salían muy perjudicados. Algunos propietarios recurrieron, descontentos con el precio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación y el TSJA les dio razón, triplicando el valor de sus fincas.

Litigiosidad judicial al margen, la urbanización de los nuevos suelos de La Corredoria dio como resultado amplios viales y edificios luminosos, con todas sus viviendas exteriores, primero en La Corredoria Este y luego en Prado de la Vega, la zona más próxima al nuevo HUCA. El entorno idóneo para unas siete mil viviendas destinadas, sobre todo, a la llegada de población joven que se emancipaba: matrimonios y niños a la vista. Era cuando el paisaje del barrio se llenaba de grúas, en la primera década del siglo XXI: en 2007 ya pasaba de los 13.500 vecinos y a cierre de 2009 superaba el listón de los 15.000 habitantes. En 2014 entraba en servicio el nuevo HUCA. El instituto Margarita Salas, inaugurado al inicio de este curso es el, por ahora, último equipamiento público de un barrio que se ha convertido en sede de otras apuestas públicas como el Instituto de Productos Lácteos (IPLA), dependiente del CSIC.

Un repunte sostenido

El repunte demográfico se mantiene sostenido para llegar en la revisión más reciente del padrón a los 20.300 vecinos censados oficialmente. Los vecinos llegados en la última década han convertido La Corredoria en "la cantera" del municipio: más de la quinta parte de su población, 4.368 vecinos, tienen menos de 19 años. Una cifra que casi dobla a los empadronados de más de 65 años, 2.573 habitantes. Son cifras que consolidan al barrio como el cuarto más poblado de Asturias, según Sadei, por detrás de tres de Gijón, El Llano (37.772 vecinos) Centro (30.439 habitantes) y La Calzada (23.248). Las expectativas en población son halagüeñas, a juicio de la alcaldesa de barrio, Maite Orozco, convencida de que La Corredoria "no ha tocado techo, falta por desarrollar La Malata", la zona limítrofe con Lugones, cerca del puente del río Nora, y próxima a Villaperi y la estación de La Corredoria, donde están previstas unas 1.500 viviendas más.

El peso de la población inmigrante en La Corredoria, el 6,5 por ciento con 1.320 vecinos, es prácticamente la mitad del que tiene en el barrio limítrofe de Teatinos, donde alcanza el 12 por ciento. La comunidad extranjera más numerosa de La Corredoria actual es la colombiana, con 216 vecinos; por delante de la venezolana, con 138; la rumana, con 123; la brasileña, con 59 y la ucraniana, con 55, en un barrio que reúne a gente de 68 nacionalidades, según la última actualización del Ayuntamiento de Oviedo, a fecha del 31 de agosto.