Vox llevará a la Junta la reapertura del antiguo enlace de la AS-II de Oviedo: "El Principado no puede seguir de brazos cruzados"

"Los vecinos llevan más de cinco años reclamando una solución y el Principado no puede seguir de brazos cruzados". Son palabras del diputado de Vox en la Junta General del Principado Gonzalo Centeno. El martes presentará en la comisión regional de Movilidad una Proposición No de Ley (PNL) para exigir al Ejecutivo de Adrián Barbón la reapertura del enlace que unía La Corredoria con la AS-II. Se trata de una infraestructura que cerró al tráfico con la apertura de la nueva glorieta, en septiembre de 2019. Sin embargo, los vecinos exigen en su mejora y vuelta al tráfico para aliviar los atascos de la zona y para facilitar el acceso desde Cuyences.

Una reivindicación que tiene el apoyo de Centeno quien, a través de una nota de prensa, explicó que esta semana ha mantenido una reunión con asociaciones vecinales del barrio y le remarcaron que la reapertura de este enlace no solo beneficiaría a la zona norte de La Corredoria, sino también a las parroquias más cercanas. "Aliviaría el tráfico en la glorieta de Cuatro Caños y mejoraría la movilidad en toda la zona norte de Oviedo", prosiguió.

El barrio más populoso

A renglón seguido, el diputado recordó que este barrio cuenta con más de 20.000 habitantes y sufre a diario importantes atascos, especialmente en el entorno del HUCA y la rotonda de Cuatro Caños. Además, diversos estudios vecinales y técnicos, como el de la consultora Vectio, apuntan a que la reapertura del ramal "absorbería hasta un 40 % del tráfico actual del barrio". "Exigimos una coordinación real con el Ayuntamiento y transparencia en los informes que justificaron el cierre de 2019. Los vecinos no pueden seguir pagando el precio de la desidia política".

Más informes

La iniciativa de Vox incluye, además, que se hagan públicos los informes técnicos del cierre, un plan de actuaciones con calendario y presupuesto, la creación de una comisión de seguimiento con participación vecinal y medidas provisionales que permitan habilitar el vial en condiciones de seguridad mientras se ejecutan las obras definitivas