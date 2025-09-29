La Corredoria tiene más ganas de fiesta y así se esta gestando la idea: para jóvenes y con una gran comida en la calle

La Corredoria tiene más ganas de fiesta. Los integrantes de la asociación de vecinos San Juan ya están moviendo los hilos para organizar unas segundas celebraciones además de las que se festejan en el barrio a finales del mes de junio. La idea es que esas fiestas se desarrollen a finales de septiembre y que tengan, como ingrediente especial, una comida de confraternización en la calle al estilo de la que tiene lugar en Avilés durante las celebraciones del Bollo, en el mes de abril.

La presidenta del colectivo vecinal y alcaldesa de barrio de La Corredoria que está promoviendo esta nueva fiesta explica que las intenciones de la asociación pasan por darle protagonismo a los jóvenes del barrio en las celebraciones que pretenden organizar en septiembre. "Evidentemente queremos organizar actividades para todas las edades, pero en este barrio cada vez hay más gente joven y queremos que ellos sean los protagonistas principales", señala Maite Orozco.

En principio, los miembros de la asociación de vecinos San Juan quieren que esos nuevos festejos se desarrollen durante todo un fin de semana, es decir, de viernes a domingo. "Todavía no sabemos ni el nombre que les vamos a poner, pero lo que sí tenemos claro es que queremos que sean unas fiestas que atraigan a la gente. Habrá orquestas, actividades para los más pequeños y actuaciones enfocadas a los jóvenes", subraya Orozco.

Nueva ubicación

Una de las cosas que tienen claras los miembros del colectivo organizador es que esas fiestas no se celebrarán en la Plaza del Conceyín, uno de los espacios habituales para este tipo de eventos en La Corredoria. Aunque aún no hay nada decidido, uno de los espacios que se barajan es el aparcamiento situado en la parcela en la que antes estaba ubicada una gran cadena de supermercados, en la zona oeste del barrio. "Lo que pretendemos con esto es que otros negocios del barrio también se beneficien de las fiestas y que no sean sólo los que están cerca de la Plaza del Conceyín los que hagan la mayor caja. Se trata de que todos tengan las mismas oportunidades", señala la presidenta vecinal.

Los miembros de la asociación San Juan tienen previsto organizar estos nuevos festejos con el fin de "dinamizar" un barrio en el que cada vez crece más la población. "Pedimos a todo el mundo que colabore con nosotros para sacar esto adelante en la medida que pueda. Estamos abiertos a escuchar todas las ideas y proposiciones para que esto salga lo mejor posible y todo el mundo esté contento", subraya Maite Orozco. n