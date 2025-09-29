Maite Orozco, alcaldesa de barrio: "En La Corredoria echamos en falta las tiendas de antes, el comercio de tú a tú"

Asumió la alcaldía de barrio a finales de 2024 después de una trayectoria de varias décadas ligada a diferentes asociaciones de La Corredoria, donde reside desde hace más de cuarenta años. "Ovetense por los cuatro costados". Maite Orozco nació vivió hasta los seis años en El Cristo y luego en San Lázaro. Ahora compagina la alcaldía de barrio con la presidencia de la asociación de vecinos San Juan de La Corredoria.

¿A cuándo se remonta su vinculación con La Corredoria?

Vine en 1979 cuando hicieron los primeros bloques de La Carisa. Mi vinculación es enorme, estoy metida en todos los grupos y siempre viví muy de cerca todos los problemas que nos afectaban. Para mí, La Corredoria es mi barrio, mi ciudad, mi todo, de aquí, ya no me marcho.

¿Cómo surge la propuesta para la alcaldía de barrio?

Pues no lo sé, a lo mejor de llevar tantas quejas y propuestas al Ayuntamiento . Pero no sabía que pensaban en mí, ni que estaba propuesta. Para mí fue una ilusión muy grande y estoy muy contenta de estar donde estoy.

¿Por qué aceptó?

El barrio es lo más. Tener la posibilidad de transmitir todas las quejas de los vecinos al Ayuntamiento para mejorar La Corredoria es muy importante y gratificante. Para mí fue una ilusión muy grande y estoy muy contenta de estar donde estoy ahora. Suelo estar dos tardes a la semana en El Cortijo, el centro social, para atender a los vecinos y oír sus quejas, que transmito al Ayuntamiento.

¿Tiene buena interlocución con los concejales?

Hay quejas que no se pueden resolver de un día para otro, hay otras que sí, que son cuestiones más sencillas y se pueden hacer enseguida y para mí eso supone una satisfacción. Aunque haya gente que diga que no hago nada y paso de todo es incierto porque estoy todo el día pendiente del barrio. Pateo a diario La Corredoria , veo los fallos que hay y llamo al concejal correspondiente No tengo ningún problema con ese cometido, por eso accedí a asumir la alcaldía del barrio.

Son cuarenta y seis años en La Corredoria. ¿Cómo ha vivido la transformación del barrio?

La he vivido muy de cerca y a tope porque estaba metida en las patrullas ciudadanas de los años noventa. La Corredoria ha experimentado un cambio excepcional porque antiguamente, vamos a decirlo así, era como un poco gueto. De decir antes que vivías en La Carisa a decir ahora que vives en La Corredoria el cambio es radical y para bien. Es un barrio precioso, un barrio amplio, con todas las viviendas exteriores. Tenemos cada vez más servicios y aunque siempre hay nuevas necesidades, estamos en poder darles respuesta.

¿Queda algo de La Corredoria rural que también conoció?

M e parece que no queda ninguna casa de aquellas rurales porque lo que era el Conceyín, que era donde había más casinas, ahora está todo edificado. Quizá queda alguna para la zona de Villapérez y La Granxa, en la falda del Naranco.

La Corredoria ya supera los 20.000 habitantes. ¿Cómo ha sido la adaptación entre el vecindario nuevo y la población que ya vivía en La Corredoria ?

Creo que muy bien, no hubo ningún problema aunque la gente que viene nueva se queja, cuando hay muchos más servicios que antes no tenían los vecinos.

¿Cuáles son los mayores beneficios de esta metamorfosis que ha vivido La Corredoria ?

Hemos tenido muchos avances. Antes había que ir a coger el autobús a la carretera general, ahora tenemos el autobús al pie de casa. Se hicieron cantidad de viviendas y hay muchos más servicios. Los beneficios fueron muchísimos, no hay comparación. Una de las ventajas que ofrece La Corredoria es la cantidad de parques que hay para los niños, pero claro, requieren un mantenimiento, que haya limpieza y papeleras, algo que también es muy necesario en la senda que sube a La Monxina.

¿Echa algo en falta?

Las tiendas de antes. Tenemos todos los supermercados y grandes superficies, pero sí que se nota la pérdida del comercio cercano, el comercio de tú a tú, que era algo muy guapo de los barrios. Faltan esa pescadería o carnicería; tienda de calzado solo hay una, de ropa no hay ninguna, tampoco tintorerías.

¿Cuáles son las quejas o peticiones más frecuentes o reiteradas por parte de los vecinos?

Una de las cuestiones que más demandan es un centro de día para la gente mayor y una piscina más amplia. Las dos que hay, una cubierta y otra al aire libre, se han quedado pequeñas. También hay quejas por las aceras estropeadas o por el cuidado de los jardines. Hay una exigencia muy repetida de que el centro de salud funcione mejor, pero ya les digo que eso no entra en mi competencia. Y me preguntaban a diario por el mercadillo que se abrió este sábado. Es una idea que salió de la asociación de vecinos . Todos los sábados, de nueve de la mañana a tres de la tarde, en la plaza del Conceyín, era algo muy demandado.

En dos décadas, La Corredoria ha pasado de 2.000 a 20.000 vecinos. ¿Ha tocado techo o hay margen para un mayor crecimiento?

Crecerá con más habitantes, seguro, porque falta por construir en toda la zona de La Malata, en todos esos praos que hay desde la glorieta del Mercadona hasta la vía del tren.