La Plaza del Conceyín punto móvil para la donación de sangre en octubre

Cruz Roja habilitará una unidad móvil de recogida de sangre en la Plaza del Conceyín de La Corredoria entre el martes 14 y el jueves 17 de octubre. El horario será de 9.00 a 21.00 horas, sin ningún tipo de interrupción. Esta recolección forma parte de la campaña "#cadagotacuenta", promovida por el Principado y la Federación de Donantes de Sangre del Principado de Asturias (FEDOSPA).

Podrá donar cualquier persona sana mayor de 18 años, que pese más de 50 kg, no presente anemia y tenga la tensión arterial dentro de unos límites aceptables. Entre una donación y otra debe transcurrir un intervalo mínimo de dos meses.

Aquellos que estén interesados en donar y, por el motivo que sea, no puedan acudir esos días a la Plaza del Conceyín, tienen a su disposición un punto fijo en el centro comunitario de sangre y tejidos de Asturias en la calle Emilio Rodríguez Vigil. En este edificio podrán realizar donaciones todos los días del mes, excepto domingos y festivos. Los sábados está abierto en horario de 10.00 a 14.00 horas.