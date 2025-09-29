Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Plaza del Conceyín punto móvil para la donación de sangre en octubre

Entre el 14 y el 17 del mes que viene estará disponible una unidad móvil de recogida en horario de 9.00 a 21.00 horas, sin interrupciones

Donación de sangre del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias.

Donación de sangre del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias. / Mario Canteli

Pelayo Méndez

La Corredoria

Cruz Roja habilitará una unidad móvil de recogida de sangre en la Plaza del Conceyín de La Corredoria entre el martes 14 y el jueves 17 de octubre. El horario será de 9.00 a 21.00 horas, sin ningún tipo de interrupción. Esta recolección forma parte de la campaña "#cadagotacuenta", promovida por el Principado y la Federación de Donantes de Sangre del Principado de Asturias (FEDOSPA).

Podrá donar cualquier persona sana mayor de 18 años, que pese más de 50 kg, no presente anemia y tenga la tensión arterial dentro de unos límites aceptables. Entre una donación y otra debe transcurrir un intervalo mínimo de dos meses.

Aquellos que estén interesados en donar y, por el motivo que sea, no puedan acudir esos días a la Plaza del Conceyín, tienen a su disposición un punto fijo en el centro comunitario de sangre y tejidos de Asturias en la calle Emilio Rodríguez Vigil. En este edificio podrán realizar donaciones todos los días del mes, excepto domingos y festivos. Los sábados está abierto en horario de 10.00 a 14.00 horas.

