La Plaza del Conceyín punto móvil para la donación de sangre en octubre
Entre el 14 y el 17 del mes que viene estará disponible una unidad móvil de recogida en horario de 9.00 a 21.00 horas, sin interrupciones
Pelayo Méndez
Cruz Roja habilitará una unidad móvil de recogida de sangre en la Plaza del Conceyín de La Corredoria entre el martes 14 y el jueves 17 de octubre. El horario será de 9.00 a 21.00 horas, sin ningún tipo de interrupción. Esta recolección forma parte de la campaña "#cadagotacuenta", promovida por el Principado y la Federación de Donantes de Sangre del Principado de Asturias (FEDOSPA).
Podrá donar cualquier persona sana mayor de 18 años, que pese más de 50 kg, no presente anemia y tenga la tensión arterial dentro de unos límites aceptables. Entre una donación y otra debe transcurrir un intervalo mínimo de dos meses.
Aquellos que estén interesados en donar y, por el motivo que sea, no puedan acudir esos días a la Plaza del Conceyín, tienen a su disposición un punto fijo en el centro comunitario de sangre y tejidos de Asturias en la calle Emilio Rodríguez Vigil. En este edificio podrán realizar donaciones todos los días del mes, excepto domingos y festivos. Los sábados está abierto en horario de 10.00 a 14.00 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
- Sidra y boños preñaos gratis, reclamo para el gran estreno (este sábado) del mercadillo de La Corredoria
- La cocinera de uno de los restaurantes con más solera de Oviedo se jubila: 'Por esta casa pasaron los mejores químicos, cardiólogos, cirujanos, anestesistas...
- La Corredoria se llena hasta los topes durante el estreno del 'mercadillo de Asturias' y los comerciantes agotan sus existencias: 'Es increíble
- Oviedo estudia una nueva ubicación para los grandes conciertos de San Mateo en 2027: 'La Catedral era un aberración
- Estas son las zonas de Oviedo con el precio de la vivienda más alto; y estas otras con el más bajo
- Atención conductores de Oviedo: el estreno del mercadillo de La Corredoria afectará así al tráfico en la zona
- El PSOE de Oviedo presenta sus enmiendas a la norma de movilidad: piden retirar los límites 'innecesarios' a los patinetes y mejorar las calles alrededor de los colegios